Personale ATA | due importanti sentenze sul servizio preruolo

Personale ATA : sentenza storica nella provincia di Frosinone : Tramite un comunicato, SNALS Frosinone ha annunciato la fine di una lunga battaglia legale (tramite la sentenza) per arginare il taglio (non certo indifferente) verso il Personale ATA avvenuto nella provincia. Il tutto, avvalendosi del prezioso aiuto dello Studio Legale Sala di Frosinone. Tale taglio spropositato ha costretto più di un centinaio di collaboratori (con […] L'articolo Personale ATA: sentenza storica nella provincia di ...

Atac - “i guasti sono aumentati del 70%”. Officine aperte h24 - ma il Personale è lo stesso. Faro puntato sulle ditte esterne : Atti dolosi o semplici difficoltà manutentive? I riflettori di Atac – e, a questo punto, anche della Procura di Roma – alla ricerca di possibili sabotatori si concentrano sulle ditte esterne. La rimodulazione dell’orario di lavoro dei meccanici, infatti, non ha cambiato la situazione all’interno delle Officine dell’azienda capitolina dei trasporti. La pulizia e il caricamento delle sabbiere – che permettono ai tram di frenare più ...

Personale ATA : pubblicata la graduatoria provvisoria : Da poco è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Personale ATA di III fascia, valide per il triennio 2018/21. La graduatoria provvisoria del Personale ATA è visibile su Istanze on line del Miur, cliccando su Altri servizi / Graduatorie d’istituto – Personale ata. / Vai al servizio / Avanti / selezionare fascia III dal menù a tendina / Ricerca. Da questo momento è data la possibilità ai candidati di presentare un reclamo entro 10 ...

Marina Militare : celebrata ad Augusta la “Giornata del Personale civile dell’Amministrazione della difesa” : Oggi 18 maggio alle ore 10.00, presso il comprensorio Terravecchia di MARISICILIA, si è celebrata, a livello regionale, l’annuale “Giornata del personale civile dell’Amministrazione della difesa” per la consegna delle medaglie e dei diplomi di servizio al personale civile premiando. Il personale delle Forze Armate – in servizio nelle sedi di Augusta, Catania, Palermo e Messina – ha ricevuto i riconoscimenti da parte del direttore ...

Germania : ferrovie a caccia disperata di Personale - si rivolgono agli over 50 : Come ricorda la Stampa: 'Sempre più spesso le persone anziane vengono riscoperte in Germania come nuova, preziosa risorsa per l'economia e le imprese . Secondo un recente sondaggio quasi un terzo ...

Parma. Mobilità gratuita e scontata per studenti e Personale dell’Università : Facilitazioni per gli studenti dell’Università di Parma per la Mobilità casa – scuola, grazie all’accordo sottoscritto tra Università degli Studi

Personale ATA - sportelli di consulenza in tutte le regioni italiane : Nuove importanti informazioni sul tema Personale ATA. Conclusa oramai la fase di mobilità del Personale docente, dal 13 Aprile al 14 Maggio 2018 ci sarà la possibilità di richiedere il trasferimento e/o passaggio di profilo, tramite domanda volontaria. Si tratta del resto di un’azione obbligatoria per tutti i neo-ammessi in ruolo. Come leggiamo dal portale […] L'articolo Personale ATA, sportelli di consulenza in tutte le regioni ...

Eurospin cerca Personale : da Milano a Catania - tutte le offerte : Trovare un buon lavoro è una questione importante, sopratutto in un periodo di crisi come quello che sta attraversando l'Italia. In questi mesi primaverili del 2018 sono molte le aziende che cercano personale. Tra queste...

Scuola - mobilità Personale ATA 2018 al via : Conclusa la fase della mobilità del personale docente, dal 23 aprile al 14 maggio si apre la possibilità per il personale Ata di presentare domanda volontaria di trasferimento e/o passaggio di profilo ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la Personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...

Graduatorie Personale ATA : tempi del reclamo e di pubblicazione Video : Il 14 aprile alle ore 14:00 è scaduto il termine per la compilazione del modello D3 per poter essere inseriti nelle Graduatorie del personale #ATA. L'inserimento delle 30 scuole ricordiamo sara' utile al fine di diramare le Graduatorie [Video] e poter essere chiamati ad effettuare eventuali supplenze brevi o annuali. Il forte ritardo purtroppo ha reso impossibile l'emanazione delle Graduatorie per quest'anno scolastico, spostando tutto al ...

Scuola - rinnovo RSU : un milione di docenti e Personale ATA al voto : Undici punti per fare la storia del sindacalismo scolastico: sono quelli proposti dall'Anief ad oltre un milione di lavoratori della Scuola, docenti e Ausiliari Tecnici Amministrativi , ATA, , che da ...

Graduatorie Personale ATA : tempi del reclamo e di pubblicazione : Il 14 aprile alle ore 14:00 è scaduto il termine per la compilazione del modello D3 per poter essere inseriti nelle Graduatorie del personale ATA. L'inserimento delle 30 scuole ricordiamo sarà utile al fine di diramare le Graduatorie e poter essere chiamati ad effettuare eventuali supplenze brevi o annuali. Il forte ritardo purtroppo ha reso impossibile l'emanazione delle Graduatorie per quest'anno scolastico, spostando tutto al prossimo anno ...