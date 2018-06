Perché è un pericolo opporsi al governo pericoloso con il bluff della “nuova destra”

Sesso - allarme bambole gonfiabili : ecco Perché sono pericolose : Fare Sesso con una bambola gonfiabile fa male alla salute: favorisce le infezioni sessualmente trasmissibili e l’isolamento sociale. Il ‘verdetto’ arriva da uno studio pubblicato sul British Medical Journal Sex Reprod Health, in un momento storico in cui le vecchie bambole di gomma lasciano il posto a sempre più sex toys sofisticati e simili a esseri umani grazie anche all’intelligenza artificiale, tanto che ...

Dazi per proteggere il Made in Italy : che cosa sono e Perché sono pericolosi : Donald Trump li ha imposti in Usa per le importazioni di acciaio e alluminio, Matteo Salvini vorrebbe introdurli in Italia per difendere i prodotti tipici del Made in Italy. Ma che cosa sono i Dazi doganali e che effetti economici e politici potrebbe provocare questo approccio di stampo protezionista?Continua a leggere

Vibo Valentia - Soumayla Sacko era pericoloso Perché sapeva di essere uno schiavo : Una fucilata alla testa. Così è stato ammazzato, trucidato, eliminato Soumayla Sacko, 29 anni, originario del Mali e sindacalista dell’Usb. Soumayla non si rassegnava. Combatteva, lottava per la dignità dei braccianti della piana di Gioa Tauro e in particolare di San Ferdinando. Solo e sempre schiavi, pochi euro per dodici ore di lavoro, baracche, stenti, sofferenza e abusi. L’arroganza dei caporali, il controllo delle milizie e poi ...

Perché Deutsche Bank è la banca più pericolosa al mondo? - : Di recente l'attenzione pubblica tedesca si è soffermata sul ruolo della Deutsche Bank definita nel 2016 'fonte dei maggior rischi sistemici tra le banche al mondo' dal Fondo monetario internazionale. Nonostante i ripetuti cambi al vertice la situazione all'interno della Deutsche Bank rimane invariata, rappresentando una criticità caratterizzata da esuberi ...

Perché le idee economiche di Lega e M5s sono un pericolo per l'Italia : L'ultima versione del Contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega contiene diverse novità rispetto alla Bozza circolata nei giorni scorsi. Tra queste vi è quella relativa al debito pubblico ...

Perché le idee economiche di Lega e M5s sono un pericolo per l’Italia : L’ultima versione del Contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega contiene diverse novità rispetto alla Bozza circolata nei giorni scorsi. Tra queste vi è quella relativa al debito pubblico detenuto dalla Banca centrale europea attraverso lo strumento del Quantitave Easing (in realtà, il debi

Il buco dell’ozono è di nuovo in pericolo. Ma non sappiamo ancora Perché : (foto: Nasa) La caccia è ufficialmente aperta: una misteriosa fonte di emissioni di clorofluorocarburi sta provocando nuovamente danni allo strato dell’ozono. A lanciare l’allarme sulle pagine di Nature sono stati i ricercatori statunitensi della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), secondo cui il responsabile dell’aumento imprevisto delle emissioni di questi composti chimici non è ancora stato individuato, ...

Perché il governo giusto è pericoloso : Strano, più che pericoloso. Bizzarro, più che rischioso. Curioso, più che dannoso. Nelle ore che ci separano dalla nascita del governo dello sfascio, se mai questo governo nascerà, l’attenzione di molti osservatori sembra essere stata catturata più dalla forma che dalla sostanza, più dal contenitore

Cos'è la Mica e Perché è pericolosa : L'uomo utilizza la Mica fin dai tempi preistorici, ed era anche nota agli antichi Egizi, ai Greci, ai Romani, alle civiltà dei Cinesi e agli Aztechi del Nuovo Mondo che utilizzavano il minerale ...

STRAPPA PELLICINA DELL'UNGHIA E RISCHIA DI MORIRE/ Onicofagia - cos'è e Perché è pericolosa : Si STRAPPA una PELLICINA e RISCHIA di MORIRE: a Southport un ragazzo di ventotto anni RISCHIA di perdere la vita per una brutta infezione contratta dopo essersi STRAPPAto una PELLICINA.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:30:00 GMT)

“Fate attenzione - è tornata”. Da nord sud è allarme per la processionaria : ecco Perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...

Lenzuola - l'esperto : ogni quanto vanno cambiate - Perché il sudore è pericoloso : Un microbiologo dell'Università di New York, Philip Tierno, lancia l'allarme sulle colture di funghi e batteri che possono annidarsi fra le nostre Lenzuola e potrebbero farci ammalare. L'umidità è un fattore importantissimo per la proliferazione dei microbi e considerando che in media un essere uman

Nuova Via della Seta : Perché dipendere finanziariamente da Pechino è pericoloso : Gibuti, Kyrgyzstan, Laos, Maldive, Mongolia, Montenegro, Pakistan e Tajikistan sono già caduti nella trappola cinese

Perché la Condom Challenge (la sfida di inalare un preservativo) è insensata e pericolosa : (foto via Pixabay) C’è persino una pagina Wikipedia dedicata, che fa risalire alla storia a più di dieci anni fa. Eppure a leggere i giornali dei giorni scorsi, soprattutto quelli oltreoceano, sembrerebbe che la follia della Condom-Snorting Challenge – la sfida secondo cui un preservativo viene inalato dalle narici, e quindi fatto riuscire dalla gola – sia impazzata solo negli ultimi giorni, con titoli sul tema apparsi su Usa Today, New ...