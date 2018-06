Perché è assurdo e ingiusto un Ministero della Disabilità

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) Sono senza parole, dopo poco meno di 100 anni di battaglie per i diritti alle pari opportunità, abbiamo un nuovo governo che ci ghettizza in undisabilità. Le persone con handicap sono cittadini come tutti gli altri, e bisogna occuparsene come si fa con tutti a 360°.E invece eccoci qua, con un tal Lorenzo Fontana in qualità di ministroDisabilità, che si occupa di tutte le persone con handicap come se fossimo un mondo a parte. Se il buongiorno si vede dal mattino, certo questo non è un buon inizio.Le barriere culturali sono le più difficili da abbattere. Per cui trovo gravissimo che si sia arrivati a fare un dicastero specifico per chi vive un disagio fisico, psichico o sensoriale. La mia speranza è che le forze politiche del Parlamento evidenzino questa folle scelta che ribalta il principio dei diritti in ...