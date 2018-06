Per Conte il primo bagno di realtà Va dai terremotati e non fa promesse

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte “grazie Per solidarietà”/ Ultime notizie : Di Maio - “non c'era emergenza” : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: “grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:52:00 GMT)

A Monteriggioni la raccolta dei rifiuti è sempre più tecnologica : installati due contenitori informatizzati Per la raccolta dei piccoli RAEE : Prosegue la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Monteriggioni. Da alcuni giorni sono a disposizione dei cittadini due nuovi contenitori intelligenti per la raccolta dei piccoli RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I due cassonetti sono stati posizionati a Castellina Scalo, in via Di Vittorio, a fianco della Casina Olly per la raccolta dell’olio alimentare esausto, e a la Tognazza, di fronte ...

Calciomercato Roma - suPer offerte Per Alisson : Liverpool e Real si contendono il portiere a suon di milioni : Calciomercato Roma- Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, pero’ piu’ contenuta (50 milioni piu’ bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a ...

Treviso : segretario Pd - Conte non disPerda quanto fatto da Manildo : Treviso,11 giu. (AdnKronos) – “Mario Conte vince e diventa Sindaco di Treviso. Giovanni Manildo consegna ai trevigiani una città migliore di come l’aveva ereditata cinque anni fa. Ora alla Lega spetta la grande responsabilità di non disperdere questo patrimonio costruito con il coraggio e la passione di Giovanni e della sua squadra”. Così Giovanni Zorzi, segretario Provinciale del Partito Democratico a Treviso riconosce ...

Treviso : segretario Pd - Conte non disPerda quanto fatto da Manildo (2) : (AdnKronos) – “Continueremo a lavorare con le persone sulle idee e le proposte condivise, in questa importante fase ricostituente del Pd che abbiamo già avviato a Treviso, perché credo fortemente che sia la strada giusta per creare coesione ed entusiasmo e ritrovare sintonia con la gente, con i bisogni dei cittadini e i problemi concreti delle famiglie ‘ prosegue Zorzi – Mi permetto anche di ricordare alla Lega che non è ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna Per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

Pirozzi : fiducia in Conte - non c’è più tempo Per Amatrice : Pirozzi: speriamo che suo governo duri Roma – Di seguito le parole del consigliere regionale e presidente della XII Commissione del Consiglio regionale del Lazio, Sergio Pirozzi. “Giuseppe Conte è il terzo presidente del Consiglio in due anni a visitare le nostre terre. Speriamo che il suo governo duri perché noi abbiamo bisogno di continuità. Oggi ci ha garantito cose concrete, e mi fa piacere perché è solo così che possono ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Siamo qui Per ascoltare le vostre richieste e stabilire le priorità” : “Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti. Intanto c’è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, lasciando la sede del comune di Amatrice dopo un incontro con gli amministratori sulla ricostruzione post sisma. “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste, e stabilire le priorità sulle quali intervenire“, ha ...

Sisma - Conte visita Amatrice : “Qui Per evitare che le Persone si sentano abbandonate. Non ho promesse mirabolanti” : “Oggi vi deluderò: non ho dichiarazioni altisonanti né promesse mirabolanti. Non sono qui per parlare d’altro, ma per evitare che le persone si sentano abbandonate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai giornalisti nel corso della sua visita ad Amatrice. Arrivato nella cittadina laziale e accolto dal sindaco facente funzioni Filippo Palombini, il premier, dopo aver fatto una breve sosta alla chiesa di S. ...

E sono tre. Giuseppe Conte ad Amatrice e nei luoghi del sisma. Terzo premier in due anni. "Qui Perché non si sentano soli" : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il Terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Terremoto Centro Italia - Conte ad Amatrice : “Qui Per le Persone che soffrono e hanno sofferto - Per evitare che si sentano abbandonate” : “Io oggi vi deluderò dal punto di vista delle notizie. Sono qui per un atto di solidarietà verso persone che soffrono e hanno sofferto, per evitare che si sentano abbandonate. È un gesto di solidarietà“: lo ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte, ad Amatrice, in visita nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 in Centro Italia. Dopo la visita in Corso Umberto, davanti la chiesa di Sant’Agostino, in corso di ricostruzione, il ...