Pensava fosse un normale brufolo | invece il problema era molto più grande… Orribile!

caffeinamagazine

: Mi è arrivata una notifica su Twitter, mi è partito un ODDIOOO per un'altra cosa che stavo guardando e a mia sorell… - __sophia95__ : Mi è arrivata una notifica su Twitter, mi è partito un ODDIOOO per un'altra cosa che stavo guardando e a mia sorell… - norero_claude : @SanremoNews @CScajola Ancora in politica. Si pensava fosse a Cayman o Turks & Caicos. - DribblingWorld : RT @angelo_forgione: #MassimoTroisi tifosissimo della #ASRoma? Pino Calabrese pensava fosse amore, e invece... -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Il filmato che vi presentiamo, è solo per persone con nervi forti e stomaco vuoto!Guardate cosa può nascondersi dietro un innocente! I medici sono abituati a fronteggiare ogni situazione e ne vedono ogni giorno di tutti i colori, ma il nostro plauso va a questa dottoressa che è riuscita fino alla fine a portare a termine il suo compito. La dermatologa Sandra Lee, nota anche come Dr Pimple Popper, ha migliaia di fan che seguono le sue imprese sia su YouTube che su Instagram.Oltre che per la sua bravura, è diventata famosa, proprio per l’esposizione mediatica a cui si è sottoposta volontariamente. Il suo intento è quello di incoraggiare le persone a recarsi presso uno studio medico quando notano qualcosa che non va. Infatti ha sempre ribadito: “Purtroppo, le persone trascurano la propria pelle, solo perchè non hanno idea di cosa ciò significhi”. ...