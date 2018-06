Pelonzi | Campidoglio casa romani | no bunker antiprotesta grillina

romadailynews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 11 giugno 2018): fallimento 5S sotto occhi di tutti Roma – Di seguito la nota di Antongiulio, capogruppo del Pd capitolino. “Oggi nella riunione dei capigruppo ho avanzato al presidente De Vito la richiesta di rivedere il provvedimento sul segretario del Pd, Andrea Casu e sulle donne delle associazioni dellainternazionale delle donne. Tutti rei unicamente di una protesta civile portata all’esasperazione dall’incapacità e dalla miopia della Giunta e della maggioranza M5S. A fronte del diniego annuncio nuove proteste. Ilè ladeie non ilantiproteste dei grillini. Come dimostra il voto di ieri in III e VIII Municipio dopo due anni di governo il fallimento dell’amministrazione M5S è sotto gli occhi di tutti. Raggi e la sua Giunta hanno fallito e ise ne stanno accorgendo anche grazie alle battaglie ...