PD Roma | Elezioni | risultato straordinario

romadailynews

: Dopo il disastro di ieri, per le prossime elezioni comunali a Roma, il M5S sta pensando di reclutare le pecore. - vittoriozucconi : Dopo il disastro di ieri, per le prossime elezioni comunali a Roma, il M5S sta pensando di reclutare le pecore. - Viminale : #elezioni #amministrative2018 chiuse le urne. Alle ore 23 la percentuale degli elettori per le comunali, esclusi i… - Viminale : #elezioni #amministrative2018 alle ore 19 la percentuale degli elettori alle urne per le comunali, esclusi i comuni… -

(Di lunedì 11 giugno 2018)– Il Pdesprime in una nota la propria soddisfazione per l’ultima tornata elettorale. “Siamo molto soddisfatti dei risultati dellemunicipali. Il Partito Democratico risulta primo partito dicon il 25%. Offre un contributo determinante alla vittoria al primo turno di Amedeo Ciaccheri in VIII Muncipio e alla conquista del ballottaggio in III Municipio con Giovanni Caudo”. “In entrambi i Municipi -si legge- il voto deini ha certificato il fallimento del M5S. Che, dopo la caduta delle giunte pentastellate, con appena il 13,11% ottiene una disfatta clamorosa in VIII Municipio e resta fuori dal ballottaggio in III dove si ferma al 19,3%. Si tratta di un. Frutto del lavoro di tanti candidati, iscritti, simpatizzanti e volontari che hanno dato vita insieme a una proposta politica innovativa per la Città. In una ...