Pd a Casellati | Conte subito in aula al Senato sul caso Aquarius

Governo - sì alla fiducia del Senato al governo Conte. Il momento della lettura del risultato da parte di Casellati : Dopo la lunga giornata con l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e quelli dei vari gruppi parlamentari, l’Aula del Senato ha dato la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. I voti a favore sono stati 171, come nelle attese, 117 i no e 25 gli astenuti. Domani toccherà alla Camera. Nel video, il momento della lettura del risultato da parte della presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...