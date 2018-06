Parte il teatro Festival con ' Regina madre' e ' Shakespeare & Shakespeare'

Rimini - Lonely Planet UlisseFest : domenica al Teatro degli Atti "Da Questa Parte del Mare" : Tra gli spettacoli teatrali ancora in tournée, ricordiamo Da Questa Parte del mare, e Mozart " ritratto di un genio, scritto da lui stesso. Appassionato viaggiatore e camminatore, nel 2004 il suo ...

Teatrosofia #78. La performatività in Democrito Parte II - Teatro e Critica : , …, Soltanto il fisico, che di questo ha scienza, col conoscere ciò che la natura richiede e col dirlo e con lo spiegare, mediante il suo dire, proprio ciò che è conforme al desiderio [degli ...

Milano. Dal Teatro alla Scala Parte la maratona di #steminthecity : Tutto pronto per la seconda edizione di #steminthecity , l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline

Parte dal Teatro alla Scala la maratona di #steminthecity : Ad aprire ufficialmente la quattro giorni sarà l'evento "Imagining a New World " Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità", in programma martedì 10 aprile alle 9.30 al Teatro alla Scala. ...