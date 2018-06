Parma scatenato | Faggiano punta al colpo grosso | gli emiliani spingono per un bomber

sportfair

: Calciomercato Parma, Faggiano scatenato: vicini Viviano e Silvestre, si puntano Ciciretti e Bettella… - MondoPalermo : Calciomercato Parma, Faggiano scatenato: vicini Viviano e Silvestre, si puntano Ciciretti e Bettella… - Mediagol : #Calciomercato #Parma, Faggiano scatenato: vicini Viviano e Silvestre, si puntano Ciciretti e Bettella...… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ilspinge con la Sampdoria per avere non solo Viviano e Silvestre, ma anche Fabio Quagliarellasul mercato, il direttore sportivolavora con convinzione per rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa. Contatti continui con la Sampdoria non solo per Viviano e Silvestre, affari vicini alla conclusione, ma anche per Fabio Quagliarella, profilo che piace eccome alla società emiliana. LaPresse/Tano Pecoraro I blucerchiati però tengono duro, offrendo al contrario i cartellini di Sala e Regini, giocatori che comunque non dispiacerebbero al. Ore caldissime e mercato che entra nel vivo, ilfa sul serio per Quagliarella:vuole regalare a D’Aversa un big per la salvezza. L'articoloal: gliper unSPORTFAIR.