Paperissima Sprint | stessa spiaggia | stesse papere con Corvaglia e Gabibbo

blogo

: Oggi 11/06/2018 c’è la Finale di Amici non vedo l’ora è finito Paperissima Sprint e ora c’è la pubblicità sta per i… - Vaida28113098 : Oggi 11/06/2018 c’è la Finale di Amici non vedo l’ora è finito Paperissima Sprint e ora c’è la pubblicità sta per i… - _Meli_P : Vi indignate per i porti chiusi ma non per Paperissima sprint -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Tra le spie del ritorno della bella stagione, oltre alle zanzare moleste, agli antipasti di prosciutto e melone, alle insalate di riso e agli spray rinfrescanti da, c'è la messa in onda della striscia quotidiana nell'access prime time di: il contenitore Mediaset di gaffe, cadute, scivolate, blooper e scenette di animali chiacchieroni in onda da oltre 20 anni. Con Vittorio Brumotti in giro per l'Italia con la sua bicicletta, alla guida del programma sono rimasti tutti soli sulle spiaggie salentine ile Maddalena.L'impressione è quella che i siparietti dei conduttori, ridotti a cornice di apertura e chiusura della puntata, non impepino il clima goliardico che la trasmissione punta a diffondere nelle case degli italiani, tormentati dalle alte temperature estive. L'occhiolino strizzato, in questo primo appuntamento che ha avuto l'onere di ...