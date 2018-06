Scandalo pedofilia - Papa Francesco accetta la rinuncia di tre vescovi cileni : Ancora una volta lo Scandalo pedofilia in Cile sul tavolo di Papa Francesco. Il Pontefice ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, mons. Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, mons. Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar.Durante l'incontro col Papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il Papa, ha comunicato oggi il bollettino ...

Papa Francesco : 'Il colloquio Usa-Corea del Nord assicuri un futuro di pace' : ...e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo ...

[L'analisi] L'appello di Papa Francesco ai petrolieri : "Solo una finanza verde per salvare il mondo" : Papa Francesco ha lanciato oggi un appello per sviluppare una "finanza verde" che supporti dirigenti e imprese del settore petrolifere e altre attività collegate all'energia nell'impegno ad accelerare ...

Papa Francesco esalta il ruolo dei maestri e delle maestre : Papa Francesco reputa fondamentale il ruolo dei primi maestri e delle prime maestre. Il Pontefice esprime tutta la sua ammirazione per gli insegnanti fulcro della vita iniziale di un ragazzo. L’occasione per far sentire la sua voce in un momento assai delicato dell’universo scolastico è un incontro presso l’aula Paolo VI con dei ragazzi delle […] L'articolo Papa Francesco esalta il ruolo dei maestri e delle maestre ...

PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO/ Diretta tv e video - Papa Francesco : 'La vita è un cammino' : PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO, Diretta tv video: programma, attesa per messaggio Papa. Ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.

PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO/ Diretta tv e video - Papa Francesco : "La vita è un cammino" : PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO, Diretta tv video: il programma, attesa per il messaggio del Papa. Le ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Nespoli invita Papa Francesco nello Spazio : L'astronauta in Vaticano: "Vorrei che prima o poi tutti possano provare un'esperienza del genere: ti cambia, ti rende migliore". Nespoli ha donato al Santo Padre una tuta personalizzata con la ...

Papa Francesco : “La sfida è una strategia globale su energia e cambiamenti climatici” : “Occorre individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici”. Così il Papa ai partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre ...

Telefono alla Zanzara e insulta Papa Francesco : rischia cinque anni di carcere : rischia fino a cinque anni di carcere per vilipendio a un Capo di Stato l'uomo che l'8 dicembre 2016 attaccò pesantemente papa Francesco nel corso di una trasmissione diffusa in diretta dalla trasmissione "La...

Bilderberg - Borghezio scrive a Papa Francesco : "Precisi su Parolin" : ... con la dichiarata finalità di raccogliere le riflessioni e le vedute di esponenti al massimo livello della finanza, dell'economia e della politica. Il tutto con modalità che ritengo altrettanto ...

Spazio : Papa Francesco ha ricevuto l’astronauta Paolo Nespoli : Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano gli astronauti dell’Expedition 53, con i familiari: tra i partecipanti anche Paolo Nespoli. Lo scorso 26 ottobre 2017 il Pontefice si era collegato e aveva dialogato con gli astronauti in quel periodo in orbita sulla Stazione Spaziale. L'articolo Spazio: Papa Francesco ha ricevuto l’astronauta Paolo Nespoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara : rischia 5 anni di carcere/ Ora è pentito : “chiedo perdono” : Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara: rischia ora 5 anni di carcere. "Chiedo perdono": pentito il 62enne Donato Ricci, ha scritto a Bergoglio e Ratzinger(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:39:00 GMT)

Papa Francesco a Santa Marta/ La fede non arriva per posta - bisogna far memoria della legge d’amore : Nell'omelia alla messa presso Casa Santa Marta, Papa Francesco oggi ha ricordato tre punti fondamentali per il permanere nella fede: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Il dialogo paziente tra Papa Francesco e i luterani nel cammino ecumenico : Bartolomeo si sofferma su economia ed ecologia, scienza e tecnologia, società e politica: «Non possiamo ignorare l'immensa crisi di solidarietà perché i problemi colpiscono l'esistenza e la dignità ...