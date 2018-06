Panico in metro | ubriaco attraversa i binari con il treno in arrivo

Roma - falso SOS esplosioni in metro | Panico tra passeggeri - ma era un guasto : Roma, falso SOS esplosioni in metro | Panico tra passeggeri, ma era un guasto Roma, falso SOS esplosioni in metro | Panico tra passeggeri, ma era un guasto Continua a leggere L'articolo Roma, falso SOS esplosioni in metro | Panico tra passeggeri, ma era un guasto proviene da NewsGo.

Roma - Panico in metro per un guasto : 'Udita esplosione - sembrava un attentato' : 'Il treno si è fermato all'improvviso in galleria alle 8,20 circa ed è scattato il panico. Alcune persone hanno accusato malori. Noi siamo stati fatti scendere e camminando lungo i binari abbiamo ...

Roma : falso SOS esplosioni in metropolitana - passeggeri nel Panico : Roma - Attimi di paura e panico questa mattina per i passeggeri della metro B della capitale. Qualcuno ha contattato il 112 segnalando esplosioni nella stazione Policlinico, facendo attivare immediatamente il servizio di emergenza. Le forze dell’ordine giunte sul posto, agenti del 118 e pompieri, hanno effettuato le rilevazioni del caso e, secondo la prima ricostruzione, non ci sarebbe stata alcuna esplosione, bensì solo una guasto alla linea ...

Roma - Panico nella metro B per falso allarme bomba : Il guasto ad una linea aerea avrebbe provocato fumo e scintille. Alcuni passeggeri hanno riferito di due esplosioni che hanno fatto pensare ad un attentato - Momenti di panico, stamattina, tra i ...

Falso allarme esplosioni - Panico nella metro di Roma : passeggeri evacuati in galleria : Una stazione della metro B chiusa, disagi ma soprattutto scene di panico: la mattina dei pendolari Romani - già macchiata dall'

Falso SOS esplosioni in metro a Roma - Panico e rabbia tra i passeggeri : "Evacuati dopo 20 minuti" : Falso SOS esplosioni in metro a Roma, panico e rabbia tra i passeggeri: "Evacuati dopo 20 minuti"

Roma - guasto metrò : Panico tra passeggeri : 9.56 Paura stamattina tra i passeggeri della metro B di Roma. Diversi utenti hanno contattato il 112segnalando esplosioni nella stazione Policlinico. Attivate forze dell'ordine, pompieri e 118. Non ci sono state esplosioni ma un guasto alla linea aerea della metro, che avrebbe provocato fumo e scintille. Al momento il servizio è sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini. I passeggeri lamentano di essere stati lasciati 20 minuti in attesa ...