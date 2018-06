Palermo | minacce e richieste di soldi | padre fa arrestare figlio tossicodipendente

Governo : Palermo - aumenta numero indagati per minacce e offese social a Mattarella : Palermo , 31 mag. (AdnKronos) - aumenta il numero di indagati della Procura di Palermo che indaga sui post pubblicati sui social contenenti offese e minacce al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dopo l'annuncio di impeachment da parte del leader del M5S Luigi Di Maio. Dopo le prime tre pe

Governo : Palermo - aumenta numero indagati per minacce e offese social a Mattarella : Palermo , 31 mag. (AdnKronos) – aumenta il numero di indagati della Procura di Palermo che indaga sui post pubblicati sui social contenenti offese e minacce al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dopo l’annuncio di impeachment da parte del leader del M5S Luigi Di Maio. Dopo le prime tre persone iscritte nel registro degli indagati per attentato alla libertà del presidente della Repubblica, offesa all’onore a e al ...

