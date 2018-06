Palazzo Chigi | smantellato ufficio web e internet Azzerati i dipendenti in attesa di

Conte incontra Stoltenberg a Palazzo Chigi : Incontro a Palazzo Chigi tra il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il premier, Giuseppe Conte. Come è prassi, Stoltenberg è stato accolto con il saluto davanti al picchetto d'onore

Strada in salita per Palazzo Chigi Crescita con il freno a mano tirato Le tegole per la finanziaria di Conte : Si moltiplicano ormai da mesi segnali che inducono a prevedere un rallentamento della Crescita in Europa e un incremento dell’inflazione. Se per un investitore questo vuol dire riequilibrare i pesi in portafoglio, riducendo gli asset in euro e tornando a puntare su quelli in dollari, per il governo Conte la minore Crescita può costituire un serio ostacolo Segui su affaritaliani.it

Luigi Bisignani - l'errore fatale di Giuseppe Conte : 'Delusione in Vaticano - lui non...'. Bomba su Palazzo Chigi : Anche perché alle sue spalle ha due forze, Lega e M5s, non così vicine al mondo ecclesiastico , nonostante molti sforzi, anche recenti, dei rispettivi sherpa , .

Agguato alla Lega : chi si porta Conte a Palazzo Chigi. Le 'sinistre' amicizie di Busia - futuro segretario generale : Lo vuole Giuseppe Conte in persona, alla faccia di Matteo Salvini , Giancarlo Giorgetti e la Lega . Con ogni probabilità sarà Giuseppe Busia il prossimo segretario generale di Palazzo Chigi. Cattolico ...

Di Maio e Salvini stanno 'brigando' per l'ufficio a Palazzo Chigi? : Scrivono i quotidiani che sia Salvini, sia Di Maio “hanno chiesto di essere sistemati al primo piano, nell'ala più antica di Palazzo Chigi. E, soprattutto, a fianco delle stanze riservate al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”. Lo stesso schema per cui Salvini, l’altro giorno, ha deciso di non andare a Bruxelles per un delicato vertice sull’immigrazione preferendo presentarsi a fianco del ...

"L'ufficio è piccolo" : a Casalino non piace Palazzo Chigi : Chissà se a Rocco Casalino piaceva l'arredamento della casa del Grande Fratello, che nel 2000 lo rese famoso. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Diciotto anni, per la precisione. Un'altra era geologica, altri tempi.Al governo non siede più il felpato ex socialista Giuliano Amato ma il rampante Giuseppe Conte, fino a ieri carneade e oggi esecutore del contratto politico fra Lega e Cinque Stelle. E Casalino non si reca più nella casa ...

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...

Rocco Casalino - dal GF a Palazzo Chigi/ Marina La Rosa : “Il suo passato gli pesa - ma possiamo fidarci di lui” : Rocco Casalino, dal GF a Palazzo Chigi. L'ascesa dell'ex concorrente, uomo comunicazione del M5s. Marina La Rosa: “Il suo passato gli pesa, ma possiamo fidarci di lui”(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Giorgia Meloni teme l'isolamento e si offre a Palazzo Chigi : ' Fratelli d'Italia mette a disposizione dell'esecutivo le oltre 100 proposte di legge depositate in Parlamento'. Giorgia Meloni appare sempre più confusa. Non vota la fiducia al governo giallo-verde ...