Orietta Berti rivela gli imprevisti del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele Bossari e Filippa sposi : Orietta Berti svela un retroscena : Orietta Berti parla del matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback Circa 10 giorni fa c’è stato il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. L’evento ha avuto luogo a Varese. Tanti gli ospiti vip invitati, tra i quali Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Michelle Hunziker, Mara Venier, Nicola Savino e la popolare cantante Orietta Berti. Proprio quest’ultima al momento è impegnata con il nuovissimo talent show Ora o mai ...

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti : 'Devo assistere mia madre' : ...veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti : 'Devo assistere mia madre' : lascia il programma su Rai 1 dopo la prima puntata per assistere la madre morente. Lo show non continua per Donatella Milani che non vedremo nelle prossime tappe di Ora o mai più , la trasmissione ...

Valeria Rossi - in coppia con Orietta Berti/ "Come andare in galleria d'arte con Andy Warhol" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, dalla notorietà con "Tre parole" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Orietta BERTI/ "Non sarò severa - con la dolcezza si ottiene sempre di più" (Ora o mai più) : ORIETTA BERTI, la cantante ha da poco compiuto settantacinque anni ma la voce è rimasta sempre la stessa. Il pubblico l'adora e ora si lancia in questa nuova avventura. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Orietta Berti : età - altezza e peso. I figli e il marito Osvaldo : Orietta Berti nasce artisticamente nel 1961 quando, dopo una lunga gavetta fatta di studio ed esibizioni in vari locali dell’Emilia, partecipa alla prima manifestazione canora ufficiale “Il disco d’oro” indetta dall’Enal di Reggio Emilia e vincendo grazia alla sua interpretazione de ”Il cielo in una stanza”, brano di Gino Paoli lanciato con enorme successo l’anno prima da Mina. Insieme a lei si posiziona alla prima ...

Orietta Berti - 75 anni da usignolo : Settantacinque anni (compiuti oggi 1 giugno), cinquantadue di carriera e cinquant’anni di matrimonio con l’amato Osvaldo (anche suo manager) da cui ha avuto due figli, Omar e Otis. Numeri da capogiro per Orietta Berti che sta festeggiando il compleanno al matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari. L’usignolo di Cavriago ha venduto oltre 15 milioni di dischi facendo sognare e divertire molte generazioni con evergreen quali Fin che la ...

Buon compleanno Orietta Berti - Pat Boone - Abel Balbo… : Buon compleanno Orietta Berti, Pat Boone, Abel Balbo… …Sandra Bonsanti, Morgan Freeman, Fernando Atzori, Gustavo Zagrebelski, Marino Basso, Paolo Ammoniaci, Stefano Lepri, Furio Radin, Giuseppe Bruscolotti, Giovanni Barbagallo, Massimo Cialente, Giancarlo Dotto, Mario Pappagallo, Anna La Rosa, Laura Lattuada, Oscar Polli, Roberto Deriu, Alessandro Orlando, Ascanio Celestini, Simona Rolandi, Alanis Morissette, Roberta di Lorenzo, Alessandro ...

Orietta BERTI/ La cantante commenta le foto hot del suo passato (Matrix Chiambretti) : ORIETTA BERTI, ospite questa sera di Chiambretti Matrix, commenta alcune foto degli anni 60 ritenute all'epoca provocanti. Il difficile rapporto tra lei e la stampa.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:43:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Orietta Berti : “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” : “Sono contenta del Governo Salvini – Di Maio, vada come vada sono sempre contenta. Sono contenta di Salvini come alleato.” così Orietta Berti, ospite dello spazio dedicato alla Regione Piemonte commenta il sempre più probabile Governo tra Lega e M5s. L'articolo Governo M5s-Lega, Orietta Berti: “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

«Gigi e Anna si sentono ogni giorno» - l'indiscrezione di Orietta Berti dopo Masterchef : dopo la vittoria a Masterchef celebrities Anna Tatangelo ha detto di essere pronta per un nuovo album, ma secondo delle indiscresioni di Oggi sembra che ci siano novità anche nella sua vita...