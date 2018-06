Ora Facebook paga i media per fare programmi giornalistici  Funzionerà?

Scriveva su Facebook 'mi cOrazon' - ma la ammazza a coltellate. Dominicano arrestato a Milano : Sulle foto che li ritraggono abbracciati su Facebook lui ha scritto 'mi bella dama, mi corazon', ma questa mattina - dopo una notte passata insieme in discoteca - non ha esitato a conficcarle un ...

AncOra furto dati Facebook : rivelati numeri di telefono amici e dettagli sulla vicinanza : Il furto dati Facebook continua a tenere banco: dopo le esternazioni del New York Times, di cui vi abbiamo parlato qui in maniera più approfondita, arrivano anche quelle de 'The Wall Street Journal', secondo le quali le rispettive aziende avrebbero proseguito nel ricevere dati dalla società capitanata da Mark Zuckerberg anche nel periodo successivo al 2015, quando ad altre realtà l'accesso era stato negato. Nel furto dati Facebook non solo la ...

Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook : identificato / Mohamed Soluaymen lavOra in centro migranti : Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:23:00 GMT)

Ora anche le Pagine di Facebook possono lanciare le raccolte fondi : Nuove funzioni della Raccolta fondi (Foto: Facebook) Fino ad oggi, lo strumento Raccolta fondi su Facebook è servito a qualsiasi utente che volesse promuovere diversi tipi di cause, da quelle personali a quelle delle non-profit: in molti hanno unito le due cose, proponendo donazioni alle associazioni in occasione del proprio compleanno, al posto di prodotti in una lista dei desideri. Facebook ora aggiunge due nuove funzioni allo strumento: da un ...

Facebook lavOra ai tg sul social. E le mille facce della tv digitale : Una delle ultime notizie è quella che riguarda Facebook, che starebbe collaborando con diversi network televisivi per produrre notiziari originali, tg da diffondere su Facebook Watch. Si tratta del suo hub televisivo, la piattaforma video disponibile per gli utenti statunitensi partita la scorsa estate (ne avevamo parlato qui). Da Cnn a Fox News passando per Abc, Univision, Mic e Advance Local. Alcuni esempi dei programmi in arrivo: Abc News On ...

Instagram sfida Facebook e Youtube : i video dureranno fino a 1 Ora : Instagram dice addio alle limitazioni e lo fa partendo dalla durata dei video. Sul social network, infatti, sarà prossimamente possibile postare filmati dalla durata di un'ora.Secondo il Wall Street Journal, Instagram starebbe introducendo questa nuova funzione perché vorrebbe concentrarsi e migliorare l'esperienza degli utenti per quanto concerne la condivisione e la produzione di filmati. Si tratterebbe di una vera e propria ...

Facebook annuncia Lip Sync Live e Instagram pensa ai video lunghi un’Ora : Il team di Facebook ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità nella sua suite di funzionalità video, Lip Sync Live. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Facebook annuncia Lip Sync Live e Instagram pensa ai video lunghi un’ora proviene da TuttoAndroid.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'Ora Facebook : condivide dati utenti con Apple e Samsung. Nuovo datagate? : ULTIME NOTIZIE di oggi lunedì 4 giugno 2018, ultim'ora: Facebook, Nuovo datagate? Scoperte condivisione di dati degli utenti con i big degli smartphone Apple e Samsung(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Facebook ancOra nel caos : dati a 60 big degli smartphone : Facebook ancora nel mirino per violazione della privacy. Il social network avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati di moltissimi utenti senza il consenso Segui su affaritaliani.it

Facebook ancOra nell'occhio del ciclone per la violazione dei dati : Facebook ancora nella bufera. Dopo lo scandalo Cambridge Analitica che ha coinvolto i dati di 87 milioni di utenti, violati per fini elettorali, il famoso social network finisce nell'occhio del ...

Facebook dice addio ai pulsanti di reazione tempOranei : Un portavoce di Facebook ha confermato che il popolare social network non non adotta più reazioni personalizzate per le principali festività e fenomeni L'articolo Facebook dice addio ai pulsanti di reazione temporanei proviene da TuttoAndroid.

Privacy - Facebook ancOra nel caosDati a 60 big degli smartphoneNessun consenso degli utenti : Facebook ancora nel mirino per violazione della Privacy. Il social network avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati di moltissimi utenti senza il consenso Segui su affaritaliani.it

Napoli - il nuovo capOralato su Facebook : 70 euro a settimana : Inutile perderci tempo, quella cifra proprio non salta fuori. Si può chiedere, supplicare, insistere fino allo stremo: la retribuzione è argomento tabù. Se ne parlerà soltanto alla fine del colloquio, ...

Dirette Facebook : ecco le proposte di lavoro ancOra attive! : Nelle puntata del Trono Over di Uomini e Donne di quest’ultima edizione è stato dedicato uno spazio alle Dirette Facebook per dare a piccoli e grandi imprenditori e responsabili risorse umane la possibilità di cercare personale per le proprie aziende. Molte di queste ricerche si sono concluse con successo grazie ai tanti CV inviati da voi tramite i nostri form, ma tante altre sono ancora aperte. ecco in dettaglio le offerte di lavoro ...