: #migranti, scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu: soluzione rapida - SkyTG24 : #migranti, scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu: soluzione rapida - SkyTG24 : #UltimOra #Aquarius, #Onu: Italia e #Malta consentano immediato sbarco #Canale50 - oltrelanotizia1 : ONU: Italia e Malta accolgano Aquarius ONU dimentica altri 26 paesi UE -

L'Onu torna a chiedere adi permettere "l'" dei migranti a bordo della nave Aquarius della ong francese SOS Méditerranée. Ieri una prima richiesta per trovare una rapida soluzione per i 629 migranti di fatto bloccati in alto mare in attesa di potere sbarcare, oggi un nuovo pressante appello.(Di lunedì 11 giugno 2018)