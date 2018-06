«Online – Connessioni Pericolose» | al via la seconda stagione

vanityfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Cyberbullismo, stalking, pedopornografia, sex extortion. Sono molti i crimini informatici che ogni anno colpiscono milioni di persone, costrette a combattere un nemico impalbabile, fatto di bande larghe e volti pixellati. Crimini affrontati dalladi, il programma condotto dalla giornalista Elena Stramentinoli con la collaborazione della Polizia di Stato e che torna martedì 19 giugno alle 22 su Crime+Investigation, canale 119 di Sky. Sette nuovi episodi che ripercorrono i più importanti casi di cybercrime degli ultimi anni grazie alla testimonianza diretta di chi quei crimini li ha vissuti sulla propria pelle. Come una studentessa di 15 anni bullizzata che decide di suicidarsi e viene salvata in extremis dalla madre. O le vittime della follia di Valentino Talluto, condannato in primo grado a 24 anni per aver contagiato ...