Omicidio Soumayla | Fico a San Ferdinando ' Qui per portare la solidarietà dello Stato'

Omicidio Soumayla : l'uomo arrestato nega responsabilità : Oggi Antonio Pontoriero è stato interrogato durante l'udienza di convalida del fermo e non è rimasto in silenzio. l'uomo, accusato di aver ucciso il sindacalista maliano Soumayla Sacko, morto sabato pomeriggio per una fucilata, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'Omicidio. Il suo legale, Francesco Muzzupappa, ha confermato le parole del suo assistito alla stampa: "Lui si dichiara assolutamente estraneo all'Omicidio. Quel pomeriggio era ...

Omicidio Soumayla - l uomo fermato nega tutto 'Io agli stranieri davo lavoro' : REGGIO CALABRIA - È stato interrogato durante l'udienza di convalida del fermo e ha negato tutto Antonio Pontoriero , il 42enne fermato per l'Omicidio del sindacalista maliano Soumayla Sacko , ucciso ...

VIBO VALENTIA - Omicidio Soumayla SACKO/ Arrestato l’indagato Pontoriero - ultime notizie : il quadro completo : Soumaila SACKO, svolta nell'OMICIDIO di San Calogero: Arrestato 43enne sospetto Antonio Pontoriero. Oggi esame autopsia sul migrante ucciso in Calabria, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:43:00 GMT)

È stato fermato l’uomo indagato per l’Omicidio di Sacko Soumayla : È stato fermato Antonio Pontoriero, il 42enne indagato per l’omicidio di Sacko Soumayla, il sindacalista 29enne di origini maliane ucciso con una fucilata alla testa sabato scorso a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Il fermo è stato eseguito di persona The post È stato fermato l’uomo indagato per l’omicidio di Sacko Soumayla appeared first on Il Post.

San Calogero. Antonio Pontoriero fermato per l’Omicidio di Soumayla Sacko : E’ stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero. L’uomo di 43 anni di San Calogero (Vibo Valentia) era già indagato per

Omicidio di Soumayla Sacko : arrestato un 43enne : 7 giugno 2018 Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero indagato per l'Omicidio di Soumayla Sacko, è stato arrestato. La Procura non ha atteso i risultati della prova dello stub e ne ha disposto il fermo, eseguito dai carabinieri della Compagnia di Tropea.Indagato un 43enne6 giugno 2018C'è un indagato per l'Omicidio di Soumayla Sacko. Si tratta di un agricoltore 43enne di San Calogero, nipote di uno dei soci della società proprietaria ...

Omicidio di Soumayla Sacko in Calabria - fermato l’uomo che era già indagato : Secondo la Procura, il «quadro era evidente sin dall’inizio». Il fermo è arrivato prima ancora dei risultati della prova dello stub

Omicidio di Soumayla Sacko in Calabria Fermato l’uomo che era già indagato : Secondo la Procura, il «quadro era evidente sin dall’inizio». Il fermo è arrivato prima ancora dei risultati della prova dello stub

Calabria - Omicidio di Soumayla Sacko : fermato l'uomo indagato - : Antonio Pontoriero è accusato di omicidio e porto e detenzione illegale di arma. Era stato iscritto nel registro degli indagati già nelle ore immediatamente successive al delitto alla luce delle ...

Calabria - Omicidio di Soumayla Sacko : fermato l'uomo indagato : Calabria, omicidio di Soumayla Sacko: fermato l'uomo indagato Antonio Pontoriero è accusato di omicidio e porto e detenzione illegale di arma. Era stato iscritto nel registro degli indagati già nelle ore immediatamente successive al delitto alla luce delle dichiarazioni dei due maliani che erano con la ...

Omicidio Soumayla : fermato l'uomo indagato : Si tratta dell'agricoltore italiano Antonio Pontoriero, accusato della morte del 39enne del Mali, regolarmente residente in Italia, freddato sabato sera nel vibonese - E' stato sottoposto a fermo ...

Vibo Valentia - fermato l'uomo indagato per l'Omicidio di Soumayla Sacko : Vibo Valentia - È stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabato sera nel paese Vibonese mentre, ...

Antonio Pontiero fermato per l'Omicidio di Soumayla Sacko : È stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabato sera nel paese vibonese mentre, con due connazionali, stava prendendo delle lamiere da una vecchia fornace abbandonata. Il fermo è stato disposto dalla Procura ancora prima dell'esito dei risultati dello stub ed è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di ...

Omicidio Soumayla Sacko - c'è un indagato : C'è un indagato per l'Omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero. Nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Tropea e della ...