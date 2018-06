: Omicidio Napoli dopo lite, preso 20enne - TelevideoRai101 : Omicidio Napoli dopo lite, preso 20enne - LUIGIVACCARO5 : RT @fanpage: Domenico #Diele condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale aggravato - badicea : Domenico Diele è stato condannato a 7 anni per omicidio stradale, ma è un uomo libero -

Fermato un ragazzo accusato di aver ucciso un 28enne (pregiudicato di Scampia) questa mattina alle 5 a. Il giovane, 20 anni, è nel carcere di Poggioreale sospettato di aver sparatounain discoteca. L'aggressore ha aspettato la vittima fuori dal locale, gli ha mostrato la pistola ma, intimorita, la vittima è corsa via in auto provando a investire l'aggressore. A quel punto ilha esploso tre colpi di pistola in aria, poi lo ha inseguito e lo ha ucciso sparandogli al petto, secondo i carabinieri.(Di lunedì 11 giugno 2018)