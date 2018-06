Nuovo esame di Terza Media | riassunto e voto unico inutile nelle lingue Cosa cambia

Scuola - al via il Nuovo esame di terza media : tutte le novità : Iniziano gli esami conclusivi del I ciclo d'Istruzione, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Oltre 560.000 ragazzi agli esami, per un totale di 27.270 classi. Molte le novità per le studentesse e gli studenti...

F1 - GP Francia 2018 : a Le Castellet tornano le stesse gomme Pirelli di Barcellona - indigeste alla Ferrari. Nuovo esame per il Cavallino : Dopo il trionfale fine settimana del Gran Premio del Canada, per la Ferrari è già tempo di rimettersi in marcia in vista del ritorno del Gran Premio di Francia che mancava dal calendario della Formula Uno esattamente da 10 anni, con la vittoria di Felipe Massa a Magny-Cours nel 2008. L’appuntamento si sposta a Le Castellet, dove non si corre dal lontano 1990 (anche in quel caso vittoria della Ferrari con Alain Prost) e porta con sé ...

Ricerca : un Nuovo esame del sangue può prevedere la gestosi : Presso il “Royal Women’s Hospital” di Melbourne, è stato messo a punto un innovativo test predittivo del sangue che misura due proteine che vengono rilasciate dalla placenta e si rilevano a livelli anormali nelle donne che svilupperanno in gravidanza la gestosi (o preeclampsia), condizione legata all’aumento della pressione sanguigna e delle proteine nelle urine della madre e potenzialmente letale sia per la donna sia per ...

Inter e Milan a Nyon : c’è un Nuovo esame della Uefa da superare : Inter e Milan a Nyon: c’è un nuovo esame della Uefa da superare Saranno settimane importanti quelle che attendono Inter e Milan. La corsa all’Europa (Champions per i nerazzurri, Europa League per i rossoneri) non consente distrazioni: Roma e Lazio insidiano Spalletti, mentre Atalanta, Sampdoria e Fiorentina mettono pressione a Gattuso. L’attualità delle prossime ore, […]

Lega - Cassazione accoglie ricorso dei pm di Genova sui soldi sequestrati. Ora Riesame dovrà esprimersi di Nuovo : C’è un nuovo capitolo nel braccio di ferro tra procura di Genova e Lega per l’affaire dei soldi che gli inquirenti liguri hanno chiesto di sequestrare dopo la condanna di Umberto Bossi, ex segretario e rieletto deputato, e dell’ex tesoriere Francesco Belsito per truffa allo Stato. Dopo il blocco dei conti contro cui si era scagliato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, uno stop da parte del Tribunale, una decisione del ...