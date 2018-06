Nuovo attacco di Trump alla Germania | ' Paghi di più alla Nato'

Atalanta - Nuovo “assalto” per l’attacco : Percassi vuole accontentare il Gasp : Trattativa per l’attacco dell’Atalanta, Gasperini ha chiesto un centravanti che possa andare in doppia cifra nella prossima stagione L’Atalanta ha un obiettivo chiaro per il calciomercato in corso, Gasperini ha chiesto un centravanti prolifico. Petagna potrebbe partire e dunque la società è alle prese con diverse piste da sondare prima di affondare il colpo per l’attacco. L’ultima di queste porta a Genova, dato che ...

Riccardo Riccò - Nuovo attacco al ciclismo : “Non puoi vincere un Giro o un Tour senza doparti. Procurarsi il doping è facile come la droga” : Riccardo Riccò continua a parlare di doping nel mondo del ciclismo e, dopo aver scritto un libro e aver rilasciato diverse interviste, è intervenuto anche a Storiacce, la celebre trasmissione d’inchiesta di Radio 24. Il Cobra ha spiegato ulteriormente alcuni passaggi della sua autobiografia, toccando un tasto già noto: “senza doping non si può vincere, almeno nell’alto livello: senza doping non puoi vincere un Giro o un Tour, ...

Parma - nome Nuovo per l’attacco : spunta Nalini del Crotone : Parma alle prese con il calciomercato, il ds del club emiliano Faggiano si appresta a rafforzare la rosa a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sa bene di dover puntellare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Il ds Faggiano sta dunque muovendo i primi passi di questa calda estate di calciomercato che attende il club emiliano. Dopo le recenti trattative registrate nei giorni scorsi per Borriello e Cigarini, adesso è ...

Opposizioni subito all'attacco del Nuovo governo : Renzi: 'Noi diversi da voi'. Dure critiche anche da Forza Italia: 'Programma Arlecchino'. Ovazione per le parole della senatrice a vita Segre: 'Mi opporrò a leggi speciali contro popolazioni nomadi' -

Migranti - Salvini va di Nuovo all’attacco : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Governo - Nuovo attacco tedesco : "Ecco lo scenario dell'orrore" : Per non parlare dell'idea di piazzare un ministro anti euro, Paolo Savona, all'Economia. 'Lo scenario dell'orrore - si legge nell'articolo della Faz - è qualcosa di simile: il presidente Sergio ...

Gaza - Nuovo attacco di Israele nella Striscia : almeno due morti : Gaza, nuovo attacco di Israele nella Striscia: almeno due morti Gaza, nuovo attacco di Israele nella Striscia: almeno due morti Continua a leggere L'articolo Gaza, nuovo attacco di Israele nella Striscia: almeno due morti proviene da NewsGo.

Calciomercato Juventus - ecco il Nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Mercato Milan : il Nuovo obiettivo per l'attacco vale 60 milioni ed ha 22 anni Video : La stagione calcistica 2017/2018 è giunta alla sua conclusione regalando al Milan la conquista di un posto diretto per l’Europa League 2018/2019. I rossoneri, grazie al successo ottenuto per 5-1 sulla Fiorentina, si sono garantiti la possibilita' di non accelerare la preparazione atletica estiva a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno, quando i rossoneri hanno dovuto disputare la prima partita ufficiale prima di fine luglio. La ...

Samsung ancora all’attacco di Apple con un Nuovo video : Coca-Cola contro Pepsi, Adidas contro Nike, Audi contro Bmw. Da sempre la sfida tra grossi brand attraverso la pubblicità comparativa fa parte, soprattutto negli Stati Uniti, delle strategie di marketing. Se ben vi ricordate anche nel mondo della tecnologia, quando ancora si parlava esclusivamente di personal computer e sistemi operativi, la competizione era tra Apple e Microsoft. Allora Apple, quando ancora era in forza Steve Jobs, si ...

Nuovo attacco in Indonesia : kamikaze su moto-bomba : Il bilancio è di almeno quattro agenti e sei civili feriti. Domenica altri tre attentati suicidi in tre chiese rivendicati da Isis

Indonesia - Nuovo attacco a Surabaya : colpito il quartier generale della polizia : Indonesia, nuovo attacco a Surabaya: colpito il quartier generale della polizia Indonesia, nuovo attacco a Surabaya: colpito il quartier generale della polizia Continua a leggere L'articolo Indonesia, nuovo attacco a Surabaya: colpito il quartier generale della polizia proviene da NewsGo.

Indonesia - 10 feriti in un Nuovo attacco : ANSA, - SURABAYA , Indonesia, , 14 MAG - E' di almeno quattro agenti e sei civili feriti il bilancio del nuovo attacco kamikaze nella città Indonesiana di Surabaya, dove stamani una motocicletta bomba ...

Usa - mente dell'attacco dell'11/9 offre informazioni sul Nuovo capo della Cia Gina Haspel : Khalid Shaikh Mohammed, la mente degli attacchi dell'11 settembre, propone di offrire informazioni su Gina Haspel, nominata da Donald Trump alla guida della Cia. Lo riporta il New York Times, ...