Nuova luce per il pavimento del Duomo di Siena

Grafene - scoperta una sua Nuova e rivoluzionaria proprietà : proiettare luce : Il Grafene continua a stupirci. Infatti, il team di ricercatori del progetto Graphene Flagship ha appena mostrato per la prima volta un nuova proprietà del Grafene : la capacità di generare luce alla terza armonica ottica, controllabile elettricamente. Questa scoperta , raccontano su Nature Nanotechnology i ricercatori del Politecnico di Milano, della University of Cambridge e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà alla base dello sviluppo di ...

Non solo glifosato. Una Nuova sinistra luce sui diserbanti : Il moto perpetuo della diatriba tra multinazionali della chimica e consumatori sugli effetti tossici dei diserbanti non si placa. Recenti studi scientifici condotti dall'US National Toxicology Program ...

Nuova luce sul passato del nostro Sistema Solare : un pianeta perduto orbitava attorno alla nostra stella : E se l’angolo di cosmo in cui abitiamo avesse ospitato in passato un’intera generazione di mondi ormai ‘estinti’? È l’ipotesi che emerge da uno studio recentemente pubblicato su Nature Communications, che presenta la prima dimostrazione dell’esistenza di almeno un ex pianeta un tempo in orbita attorno alla nostra stella. La prova – spiega Global Science – arriva direttamente dallo spazio: si tratta del meteorite 2008 TC3, ...