Numerosi interventi dell' elisoccorso in montagna e non solo - AostaOggi IT

Maltempo Catanzaro : Numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e pali divelti dal vento : A causa delle forti raffiche di vento che dalla serata di ieri persistono sul litorale tirrenico calabrese, sono stati numerosi gli interventi nella notte per le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Tra i danni e i disagi rilevati si segnalano comignoli divelti, pali per le telecomunicazioni spezzati e diversi alberi d’alto fusto abbattuti sulla carreggiata della SS18 in località Acconia di Curinga, ...