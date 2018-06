Non è tempo di amarcord per il collocamento pubblico

Diretta / FrosiNone Cittadella (risultato live 0-0) streaming video e tv : primo tempo a reti bianche : Diretta Frosinone Cittadella, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ritorno della semifinale playoff di Serie B, ai ciociari basta un pareggio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:39:00 GMT)

Lo Stato Non paga in tempo. Le imprese affogano : E sebbene da almeno 3 anni chi lavora per il pubblico ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica, ancora adesso il sistema informatico messo a punto dal ministero dell'Economia non è in grado di ...

F1 - la Force India spegne le polemiche : “Ocon passivo contro Hamilton? Non volevamo perdere tempo” : La Force India è intervenuta per sottolineare che non c’è alcun accordo con la Mercedes, chiudendo la questione Ocon-Hamilton La questione Ocon-Hamilton continua a far discutere nel paddock, alcuni team si sono rivolti alla Fia per chiedere delle spiegazioni sul comportamento del pilota francese nei confronti del campione del mondo a Monaco. Uscito dietro il driver della Force India, il britannico non ha avuto problemi a sorpassarlo, ...

LeBron James si libera dei Cavs? Embiid Non perde tempo : il tweet è inequivocabile [FOTO] : Dopo gara-4 delle Finals NBA, Joel Embiid non ha perso tempo provando subito a convincere LeBron James a trasferirsi ai Sixers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Per LeBron adesso è tempo di ...

LeBron James si libera dei Cavs? Embiid Non perde tempo : il tweet è inqeuivocabile [FOTO] : Dopo gara-4 delle Finals NBA, Joel Embiid non ha perso tempo provando subito a convincere LeBron James a trasferirsi ai Sixers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Per LeBron adesso è tempo di ...

Previsioni Meteo Giugno - l’Estate Non decolla : ancora maltempo e freddo anomalo la prossima settimana [MAPPE] : 1/36 ...

Fabrizio Corona/ Da Belen al carcere : Non teme il tempo ma fa uso della chirurgia - “Nulla di male” (Mattino 5) : Fabrizio Corona si racconta a Federica Panicucci a Mattino 5, nella puntata di oggi, 8 giugno. Il rapporto con Belen, Silvia Provvedi e Nina Moric e il ricordo del carcere.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:58:00 GMT)

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : il racconto degli anziani - “avevamo paura di Non riuscire a fuggire” : Una coppia di anziani residenti a Bussoleno, marito e moglie, è tra coloro che hanno dovuto lasciare le proprie case ieri pomeriggio a causa di una frana di fango e detriti che ha invaso il paese della Valsusa: “C’era qualcosa nell’aria – hanno raccontato – Da ottobre, dagli incendi, avevano tutti il timore che succedesse qualcosa ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere“. “Facevamo fatica a ...

Eruzione Vulcano Guatemala : sospese temporaneamente le ricerche - ma i residenti Non si arrendono : Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’Eruzione del Vulcano de Fuego in Guatemala al momento sono sospese a causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le ...

Guatemala : sospese temporaneamente le ricerche - ma i residenti Non si arrendono : Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’eruzione del vulcano de Fuego in Guatemala al momento sono sospese a causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le ...

Salvini in Sicilia - se il ministro dell’Interno Non trova tempo per parlare di mafia : Ci sono molti modi per dire “la mafia non esiste”. C’è il modo diretto dell’alto prelato palermitano negli anni 60. C’è il modo, più subdolo, che consiste nel considerarla questione di criminalità comune, come voleva la vulgata dei notabili della DC, e non solo, fino agli anni 70. C’è un terzo modo, molto social, che consiste semplicemente nel farla sparire. Nel non parlarne. Ed è il modo più pericoloso. Soprattutto ...

Cittadella-FrosiNone 1-1 - qualificazione aperta per il ritorno : succede tutto nel primo tempo [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse - Garbuio Paola ...

Cittadella-FrosiNone 1-1 - qualificazione aperta per il ritorno : succede tutto nel primo tempo [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse - Garbuio Paola ...

LIVE Serie B - Cittadella-FrosiNone in DIRETTA : andata semifinale play-off. Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio a tutti gli appassionati lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cittadella-Frosinone, partita di andata della prima semifinale play-off di Serie B. Tutto pronto allo stadio Tombolato di Cittadella, dove alle 18.30 andrà in scena il primo atto che porterà una delle due contendenti alla finalissima per l’ambita promozione in Serie A. Il Cittadella è reduce dal pareggio con il Bari nei quarti di finale di sabato ...