Nogarin | Accogliamo a Livorno l' Aquarius | Ma poi rimuove il post | E'

Il sindaco Nogarin (M5S) : «Accogliamo a Livorno i 629 profughi». Poi il post sparisce : Il sindaco a 5 Stelle di Livorno : «Se voltiamo la testa dall’altra parte e smettiamo di “essere umani”, finiamo per non essere diversi dagli scafisti»

Aquarius - il grillino Nogarin apre il porto di Livorno : “Accogliamo le 629 vite umane”. Poi rimuove il post su Facebook : Prima il post su Facebook in cui annuncia l’apertura del porto di Livorno per accogliere la nave Aquarius. Poi il passo indietro e il messaggio che scompare dai social network. E’ un caso il messaggio del sindaco M5s Filippo Nogarin che ha scelto, a sorpresa, di schierarsi in opposizione alla linea del governo Conte di non consentire l’attracco in Italia dell’imbarcazione gestita dalla ong Sos Mediteranée. “Siamo ...