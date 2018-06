Nino Formicola | il suo sogno dopo L’Isola dei Famosi | c’entra Mara Venier

Nino Formicola dice sì ad Alessandra : "Ci sposiamo il 15 settembre" : Una lunga relazione che sarà coronata dal matrimonio. Nino Formicola e la compagna Alessandra convoleranno a nozze il prossimo 15 settembre. Ad annunciarlo è stato lo stesso vincitore dell’Isola dei Famosi, ospite lunedì sera al tavolo di Che fuori tempo che fa.Nel programma di Fabio Fazio, il comico milanese ha rivissuto alcuni momenti del reality, in particolar modo il momento della visita della futura moglie in Honduras: “Quando è arrivata ...

Isola dei famosi - il vincitore Nino Formicola non doveva partecipare. Il vip che era al suo posto : Corrado Tedeschi avrebbe dovuto partecipare all' Isola dei famosi al posto di Nino Formicola , che poi ha vinto l'ultima edizione, . Lo ha confessato l'attore durante l'ultimo appuntamento di Manzoni ...

CARLO PISTARINO/ Torna con Nino Formicola in teatro con Sabbie mobili (Che tempo che fa) : Il nome di CARLO PISTARINO , così come la sua comicità tutta italiana, rimane di certo nella memoria dei telespettatori, che oggi lo rivedranno ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:42:00 GMT)

Isola dei famosi - Nino Formicola a nudo : 'Prima ridevo - poi ci sono cascato anch'io' : 'Prima ridevo , poi ci sono cascato anch'io' . Nino Formicola , il vincitore dell'ultima Isola dei famosi , usa l'ironia per spiegare la sua avventura in Honduras: 'Quando lo guardavo da casa, il ...

Nino Formicola smentisce Eva Henger : “Bianca Atzei non ci ha provato con me” : Isola dei Famosi, Bianca Atzei cotta di Nino Formicola ? Parla il vincitore del reality show Il gossip lanciato da Eva Henger a Casa Signorini ha scosso il mondo dello showbiz. Secondo l’ex moglie di Riccardo Schicchi, Bianca Atzei ci avrebbe provato con Nino Formicola . Una news che ha stupito data la grossa differenza d’età tra […] L'articolo Nino Formicola smentisce Eva Henger : “Bianca Atzei non ci ha provato con ...

Nino Formicola - la verità sul montepremi dell'Isola : "Ci pagherò i debiti" : Lo ha detto fin dal primo giorno in Honduras che negli ultimi anni, dopo la morte di Zuzzurro - sua storica spalla - ha dovuto lottare per continuare a lavorare, e con scarsi risultati.

“I tanti soldi dell’Isola dei Famosi non me li posso godere”. Il dramma di Nino Formicola : come dovrà usare i 100mila euro vinti al reality : Con il 67% dei voti, Nino ”Gaspare” Formicola ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Contro Bianca Atzei, il comico e si è aggiudicato il montepremi. Aveva partecipato all’Isola ”per ricordare che non sono morto” insieme al suo compagno di lavoro di una vita, e ci è riuscito: il pubblico lo ha sempre premiato, televoto dopo televoto, fino alla vittoria che sembra aver sorpreso anche lui. ...