Niccolò Brigante di U&D | aria di crisi con Virginia Stablum RUMOURS

(Di lunedì 11 giugno 2018) L'edizione di quest'anno di Uomini&Donne si è conclusa nel migliore dei modi, dato che i tronisti hanno trovato l'anima gemella. Il napoletano Mno Catanzaro sta vivendo serenamente la sua storia d'amore con Valentina Pivati, ignorando del tutto le pesanti accuse dell'ex Cristina Roncalli. Nilufar Addati ha confessato di aver avuto una relazione segreta con il corteggiatore Stefano Guglielmini, ma è riuscita a riconquistare la fiducia di Giordano Mazzocchi. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si dichiarano felici, in quanto hanno affermato che la distanza non sarà un problema per la loro relazione. Per quanto riguarda, invece, sembra che le cose non stiano andando bene con. I fans hanno notato che l'ex tronista ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Valeria Bigella, nota al pubblico per essere stata la scelta di ...