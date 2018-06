Neymar Jr’s Five | SombreroSport it e Futsal Florentia incontreranno la stella del Psg

Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five - a Milano il 9 giugno si decide chi sfiderà Neymar : I team, maschili e femminili, vincitori delle otto tappe locali si affronteranno all’Anfiteatro Martesana con un solo obiettivo: volare in Brasile per conoscere il fenomeno del Psg durante la Finale Mondiale È tutto pronto a Milano per la Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five 2018. L’atto conclusivo in Italia del torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bulle che porta il nome della stella del Paris Saint Germain, appena tornata dall’infortunio ...