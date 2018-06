New York avrà presto il suo Nutella Cafe

Apre a New York la prima Spa del cervello : La buona notizia è che ognuno può trasformarsi in una versione ottimizzata e potenziata di se stesso; quella cattiva è che farlo costa 1.200 dollari a seduta, e di sedute potrebbero volercene 36. Un investimento notevole, certo, ma non scriteriato, se è vero, come sostiene Devon White, che «nella maggior parte delle persone c’è un supereroe in attesa di venire fuori», lasciando ad altri la rassegnazione a limiti e debolezze della natura ...

New York e il cinema : una grande storia d'amore : Abitano più ricchi che altrove: un newYorkese su 21 è un milionario e gli affitti sono i più cari al mondo , circa 3000 euro per una camera, . Quando qualcuno dice 'downtown', intende in centro, ...

Anthony Bourdain e Asia Argento/ Ultime notizie - il tributo di un ristorante di New York : Anthony Bourdain si è suicidato in un albergo francese: un ristorante di New York rende omaggio allo chef 61enne, legato ad Asia Argento con un modo particolare.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:12:00 GMT)

La sua colazione preferita e una sedia vuota : l'omaggio di un ristorante di New York ad Anthony Bourdain : ... faceva sentire tutti a loro agio', ha detto il proprietario del locale ricordando lo chef scomparso Leggi l'articolo - È morto lo chef Anthony Bourdain, a tavola raccontava le culture del mondo

Sloane Stephens e il montepremi : 'Non come a New York - ma tanti soldi' : La Halep? Ha vinto tanti tornei, è numero uno del mondo per un motivo. Qualcuno deve vincere, qualcuno perdere'. Lo scorso anno a Flushing Meadows rimase incantata dall'assegno ricevuto. Ora dice : '...

I luoghi della New York glamour di Sex & The City : ... in effetti, sarebbe impensabile pensare alle vicende di Carrie , Samantha , Charlotte e Miranda svolgersi in qualsiasi altra città del mondo. Nonostante siano passati tanti anni, alcuni de luoghi in ...

Il genio di Giacometti in mostra al Guggenheim New York : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Saint Laurent a New York : omaggio alla libertà spericolata di Yves : È come una nostalgia educata ma ribelle che si sforza di portare le nuove generazioni in un mondo di libertà di costume che ha fatto storia. 'Forse è nostalgia, forse addirittura una forma riflessiva ...

20 anni di Sex and the City tra amicizia - amore e New York! : Sex and the City, la celebre serie televisiva con protagonista Sarah Jessica Parker, festeggia 20 anni: ecco alcune curiosità su Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte 20 anni e non sentirli. E’ proprio il caso di Sex and the City la serie televisiva della HBO che segnato un’epoca. Considerata una delle serie più belle di sempre, la serie ha dato voce per la prima volta in assoluto all’universo femminile in tutte le sue ...

Jennifer Lawrence ha una nuova fiamma : un esperto d’arte di New York : Love is in the air The post Jennifer Lawrence ha una nuova fiamma: un esperto d’arte di New York appeared first on News Mtv Italia.

Duro attacco del New York Times al governo italiano - Salvini twitta : 'solo fango' : All'indomani della fiducia al Senato del governo Conte [VIDEO], ottenuta con 171 voti a favore e in attesa della fiducia alla Camera, l'Italia si trova sotto il mirino di un editoriale del News York Times di Roger Cohen, non nuovo ad attacchi simili. Dunque dopo l'attacco di pochi giorni fa del tedesco Oettinger, questa volta le parole taglienti provengono da oltreoceano. Che cosa ha detto il New York Times sul nuovo governo italiano Roger ...

Salute - trasporti - sicurezza da Stoccolma a New York il futuro è delle città smart : La città del futuro è già realtà, da Rio de Janeiro fino a New York e Pechino. In ogni parte del mondo le metropoli si stanno attrezzando per trasformarsi in smart City. Si tratta di città intelligenti che, grazie alle nuove tecnologie digitali, provano a migliorare sempre di più la vita di chi ci abita e puntano a una maggiore efficienza e ottimiz...

New York : accelera Zions Bancorporation : Brillante rialzo per Zions Bancorporation , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,85%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Vola a New York Mattel : Vigoroso rialzo per il produttore statunitense di giocattoli , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,66%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...