New York | amplia l' ascesa Campbell Soup

Ferrero apre il primo Nutella Caffè a New York : Grandi notizie per i golosi della Grande Mela: a New York arriva il secondo Nutella Caffè al mondo. Dopo l’esperimento di Chicago l’anno scorso, la Ferrero ha deciso infatti di aprirne uno anche a New York. La nuova sede si troverà nei pressi di Union Square, una delle piazza più frequentate della città. Il menù, oltre a biscotti, crepes e pasticceria varia ovviamente tutta a base di Nutella, prevede anche panini e insalate. Non ...

Il Cubo di Cristallo torna a New York ma quello più atteso è Apple Piazza Liberty Milano - : quello che è certo però è che il ruolo di negozio portabandiera, più bello e ammirato di Apple nel mondo, potrebbe essere presto incrinato da Apple Piazza Liberty a Milano. Poter aprire un Apple ...

La migliore cena di New York è in una - ex - banca : Una serata all'Eleven Madison Park, gustando un menù da 315 dollari nel miglior ristorante del mondo secondo il World's 50 Best Restaurants

Apre a New York la prima Spa del cervello : La buona notizia è che ognuno può trasformarsi in una versione ottimizzata e potenziata di se stesso; quella cattiva è che farlo costa 1.200 dollari a seduta, e di sedute potrebbero volercene 36. Un investimento notevole, certo, ma non scriteriato, se è vero, come sostiene Devon White, che «nella maggior parte delle persone c’è un supereroe in attesa di venire fuori», lasciando ad altri la rassegnazione a limiti e debolezze della natura ...

New York avrà presto il suo Nutella Cafe : Dopo la fortunata esperienza di Expo con il pop-up, e gli altrettanto ottimi risultati ottenuti dal bar in pianta stabile inaugurato lo scorso anno a maggio in quel di Chicago, Ferrero ha deciso di continuare la propria espansione negli Stati Uniti e di aprire un nuovo locale dedicato alla sua celebre crema di cacao e nocciole: New York si prepara così a dare il benvenuto al suo Nutella Cafe, che aprirà i battenti nei pressi di Union ...

New York e il cinema : una grande storia d'amore : Abitano più ricchi che altrove: un newYorkese su 21 è un milionario e gli affitti sono i più cari al mondo , circa 3000 euro per una camera, . Quando qualcuno dice 'downtown', intende in centro, ...

Anthony Bourdain e Asia Argento/ Ultime notizie - il tributo di un ristorante di New York : Anthony Bourdain si è suicidato in un albergo francese: un ristorante di New York rende omaggio allo chef 61enne, legato ad Asia Argento con un modo particolare.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:12:00 GMT)

La sua colazione preferita e una sedia vuota : l'omaggio di un ristorante di New York ad Anthony Bourdain : ... faceva sentire tutti a loro agio', ha detto il proprietario del locale ricordando lo chef scomparso Leggi l'articolo - È morto lo chef Anthony Bourdain, a tavola raccontava le culture del mondo

Sloane Stephens e il montepremi : 'Non come a New York - ma tanti soldi' : La Halep? Ha vinto tanti tornei, è numero uno del mondo per un motivo. Qualcuno deve vincere, qualcuno perdere'. Lo scorso anno a Flushing Meadows rimase incantata dall'assegno ricevuto. Ora dice : '...

I luoghi della New York glamour di Sex & The City : ... in effetti, sarebbe impensabile pensare alle vicende di Carrie , Samantha , Charlotte e Miranda svolgersi in qualsiasi altra città del mondo. Nonostante siano passati tanti anni, alcuni de luoghi in ...

Il genio di Giacometti in mostra al Guggenheim New York : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Saint Laurent a New York : omaggio alla libertà spericolata di Yves : È come una nostalgia educata ma ribelle che si sforza di portare le nuove generazioni in un mondo di libertà di costume che ha fatto storia. 'Forse è nostalgia, forse addirittura una forma riflessiva ...

20 anni di Sex and the City tra amicizia - amore e New York! : Sex and the City, la celebre serie televisiva con protagonista Sarah Jessica Parker, festeggia 20 anni: ecco alcune curiosità su Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte 20 anni e non sentirli. E’ proprio il caso di Sex and the City la serie televisiva della HBO che segnato un’epoca. Considerata una delle serie più belle di sempre, la serie ha dato voce per la prima volta in assoluto all’universo femminile in tutte le sue ...

Jennifer Lawrence ha una nuova fiamma : un esperto d’arte di New York : Love is in the air The post Jennifer Lawrence ha una nuova fiamma: un esperto d’arte di New York appeared first on News Mtv Italia.