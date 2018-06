Net neutrality | gli Stati Uniti la cancellano | cosa succede ora?

wired

(Di lunedì 11 giugno 2018) (foto: Getty Images) Le norme sulla netneglisono ufficialmente abrogate da oggi, lunedì 11 giugno. A niente sono ancvalsi gli sforzi di alcuni membri del Congresso degli, né delle aziende tech, che continuano a sostenere la causa con più o meno clamore, né dei gruppi in difesa della regolamentazione dell’era Obama. “Sarà la prima volta, nella battaglia di oltre 15 anni per la neutralità della rete, che la Fcc non avrà sostanzialmente alcun ruolo nel preservare un Internet aperto e supervisionare il mercato della banda larga” ha commentato a CnnMoney Gigi Sohn, consigliere dell’ex presidente della Fcc (Federal Communications Commission) Tom Wheeler. Ciò che ha impedito di fatto ai fornitori di rete di garantire maggiore velocità a chi avesse pagato di più, a detrimento delle prestazioni per tutti gli altri,cede il ...