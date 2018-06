Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi | M5S fuori

Roma - M5S fuori dai ballottaggi; Nei municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro , III, e Garbatella , VIII, le chat dei consiglieri grillini esplodono: 'Gli errori di ...

Roma diserta le urne - Nei municipi 3 e 8 vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma - Nei due Municipi ballottaggio senza M5S : I grillini rischiano la debacle nei Municipi della Capitale. La Roma a guida M5S, infatti, rischia di non vedere ai ballottaggi i candidati di Di Maio e soci (leggi qui tutti i dati).Stanto alle prime sezioni scrutinate, infatti, Al terzo e all'ottavo Municipio (entrambi governati dai Cinque Stelle ma caduti per in anticipo per mozioni di sfiducia o per le dimissioni del minisindaco) il Movimento Cinque Stelle sarebbe tagliato fuori in una ...

Roma : Differenziata tecnologica Nei municipi VI e X : Roma – Consegna dei kit per la nuova raccolta Differenziata tecnologica al via a Roma nei Municipi VI e X. La consegna delle nuove dotazioni inizia, nel VI, dalle aree Fontana Candida/Due Leoni e nel X da Axa, quartiere che passa dal vecchio modello stradale al nuovo porta a porta. Seguiranno poi le altre aree coinvolte nel porta a porta, a partire da Tor Bella Monaca Vecchia, in VI Municipio, e da Dragoncello, Dragona, Centro Giano, in X ...

Gatta : Roma - telecamere Nei municipi : Roma – Margherita Gatta, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, ha parlato nel corso della diretta “L’assessore risponde” sulla sua pagina Facebook. Gatta in particolare fa riferimento a piazza Sempione, dove sono state già installate, e piazza Bologna e piazza Re di Roma, dove arriveranno a breve. “Sul fronte sicurezza stiamo installando alcune videocamere in alcuni punti sensibili indicati dai municipi. ...

Campidoglio - domenica 13 maggio al via terza giornata pedonalizzazioni Nei Municipi : Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione […]

Milano. Laboratori Nei municipi : si parte dall’8 : Alla fine del 2016 l’Amministrazione comunale di Milano ha avviato il procedimento per la redazione del nuovo Documento di piano e