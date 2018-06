NBA – Il dolce messaggio di J R Smith a Nick Young | “fratello | quelli come noi non li

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) J.R.ha voluto complimentarsi conper l’anello vinto con gli Warriors: la guardia dei Cavs ha rivolto uno splendidoall’amico ‘bad boy’ Tornati ad Oakland con tanto di trofeo in mano, i Golden State Warriors sono scesi dall’aereo con un gran sorriso sulle stampato in faccia. Il più felice di tutti è stato senza dubbioche si è presentato a petto nudo mentre sorseggiava una bottiglia di champagne, dando di sè un’immagine molto ‘swag’. Chi lo avrebbe mai detto?con un anello NBA al dito… un’altra favola di marca Warriors. Via Instagram sono arrivati anche gli auguri di un’altro bad boy, quello dei Cleveland Cavaliers, J.R.. La guardia dei Cavs ha rivolto un bellissimoall’amico: “congratulazioni al mio fratellino @Swaggyp1. Non riesco a spiegarti ...