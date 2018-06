: VITTORIA! 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione #Spagna, primo obiettivo raggiunto!… - matteosalvinimi : VITTORIA! 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione #Spagna, primo obiettivo raggiunto!… - MSF_ITALIA : La nave #Aquarius sta continuando la navigazione verso nord con 629 persone a bordo che sono state soccorse e trasf… - vittoriozucconi : Nell' obbrobio della nave Aquarius, tra i diktat del bullo Salvini e i siorsì del suo fantozziano attendente Tonine… -

L'non vuole dirigersi verso la Spagna. E' quanto riferisce Annelise Borges, corrispondente di Euronews, che si trova a bordo dellasulla quale viaggiano 629 migranti. Il tragitto, afferma chi guida lasecondo Borges, "non è sicuro né per l'equipaggio né per le persone soccorse. Si tratterebbe - dice Borges- di un viaggio di 3/5 giorni e il meteo è in peggioramento: un rischio per tutti. Sono previste nei prossimi giorni onde alte due metri e pilotare unain quelle condizioni è una idea".(Di martedì 12 giugno 2018)