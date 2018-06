Aquarius - se sulla Nave ci fossero i gattini – L’istantanea di Antonello Caporale : E se al posto di migranti affamati sull’Aquarius ci fossero stati tanti gattini, spauriti e desolati? Avremmo avuto la stessa reazione oppure un moto ondoso di proteste si sarebbe levato? La riflessione su questo strano tempo e sulla gerarchia del nostro impegno, del nostro senso civico, sulla molla che ci fa scattare e su quella che invece ci fa addormentare è della regista Francesca Archibugi. Che scommette: ci fossero stati gattini la nostra ...

Aquarius - Italia contro Malta per l'attracco della Nave : Non si è ancora risolto lo scontro tra Italia e Malta per stabilire dove debba attraccare l'Aquarius, la nave che batte bandiera di Gibilterra in navigazione con 629 naufraghi provenienti dal Nord ...

Aquarius - spunta video sulla Nave. Msf : "A rischio persone vulnerabili" : Per il ministro Toninelli non c'è emergenza, ma Medici senza frontiere parla di donne incinte ustionate e casi di ipotermia

Nave Aquarius resta ferma. Salvini : "Non chineremo il capo". LIVE : Nave Aquarius resta ferma. Salvini: "Non chineremo il capo". LIVE Il governo non torna indietro sulla chiusura dei porti e continua ad accusare Malta. Replica La Valletta: stiamo rispettando le regole internazionali. Toninelli a Sky TG24: "Malta non può voltarsi dall'altra parte" Parole ...

Migranti - dopo Aquarius un'altra Nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». L'Onu : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Aquarius - Msf : "A rischio persone vulnerabili". Spunta video della Nave : Per il ministro Toninelli non c'è emergenza, ma Medici senza frontiere parla di donne incinte ustionate e casi di ipotermia

Migranti - dopo Aquarius un'altra Nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Nave Aquarius ferma. Salvini : un'altra pronta in mare - basta | : Medici senza frontiere: "Situazione stabile, ma inutili ritardi stanno mettendo a rischio persone vulnerabili". Il ministro dell'Interno su Twitter: "basta ubbidire. C'è chi dice no". Toninelli: "...

Migranti - dopo Aquarius un'altra Nave al largo della Libia. Salvini : Italia non china il capo : Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti, la Sea Watch 3, al largo delle coste...

Dopo Aquarius - un’altra Nave al largo della Libia. E altri 800 migranti salvati : Centinaia di profughi recuperati da imbarcazioni italiane ed internazionali. E in mattina No di Salvini anche alla Sea Watch 3 (di Ong tedesca e battente bandiera olandese), "l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire". I porti italiani dunque restano chiusi.Continua a leggere

Migranti - Toninelli : buone le condizioni sulla Nave Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, - "Ieri sera Conte ha fatto inviare due motovedette con medici a bordo" della nave Aquarius e "stamattina sono state inviate altre due motovedette" con altri medici. "Le ...

Aquarius - la Nave dei migranti ancora senza un porto : La nave Aquarius (la stessa su cui poco più di una settimana fa si festeggiava la nascita della piccola Miracle) è ancora in mare. Esattamente a trentacinque miglia nautiche dall’Italia e ventisette da Malta. Naviga dalla notte tra sabato 9 e domenica 10 giugno con 629 migranti a bordo, tra cui tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Gli operatori di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere li hanno soccorsi a largo ...

Dopo Aquarius - un’altra Nave al largo della Libia. Altri 800 migranti salvati : Centinaia di profughi recuperati da imbarcazioni italiane ed internazionali. E in mattina No di Salvini anche alla Sea Watch 3 (di Ong tedesca e battente bandiera olandese), "l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire". I porti italiani dunque restano chiusi.Continua a leggere

Migranti - Toninelli : buone le condizioni sulla Nave Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, 'Ieri sera Conte ha fatto inviare due motovedette con medici a bordo' della nave Aquarius e 'stamattina sono state inviate altre due motovedette' con altri medici. 'Le ...