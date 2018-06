NAVE AQUARIUS La mossa anti-Ue di Salvini spacca M5s e il governo

Salvini 'dirotta' la NAVE AQUARIUS : "Sbarchino a Malta". La Valletta : "Non è di nostra competenza" : 20:30 - Nel dibattito si è inserito anche Luigi De Magistris che, parlando a nome della città di Napoli, si è detto pronto ad accogliere la nave Aquarius: "Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane".Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani,il porto di Napoli è pronto ad accoglierli.Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

NAVE AQUARIUS - sindaci italiani aprono i porti e sfidano Salvini : I sindaci italiani si ribellano al ministro degli Interni Matteo Salvini e alla decisione di negare alla Nave Aquarius l'autorizzazione di approdare in Italia.Continua a leggere

Italia-Malta - scontro su NAVE dei migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Migranti - scontro Italia-Malta su NAVE Aquarius. Onu : soluzione rapida - : Braccio di ferro sull'imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: "Salvarle resti priorità". Msf: "Politica degli Stati non sia ...

Migranti - scontro Italia-Malta su NAVE Aquarius. Onu : soluzione rapida : Migranti, scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu: soluzione rapida Braccio di ferro sull’imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: “Salvarle resti priorità”. Msf: “Politica degli Stati non sia sopra vite delle persone” Parole ...

NAVE AQUARIUS - una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti : Sul portale Vessel Finder è possibile seguire la rotta dell'imbarcazione di SOS Méditerranée tra Malta e l'Italia

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla NAVE dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Caso NAVE AQUARIUS - Conte : “Inviati medici per soccorrere i migranti” : Il premier Conte durante il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio assicura: "E' stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius".Continua a leggere

Aquarius - il sindaco di Messina : 'Esterrefatti da Salvini - prima vengono i diritti dell'uomo. La NAVE attracchi qui' : Dura presa posizione dell'amministrazione comunale di Messina , porto nel quale è diretta la nave 'Aquarius' di Medici senza Frontiere con a bordo 629 migranti , tra i quali 123 minori non ...

Salvini chiude i porti : «La NAVE AQUARIUS attracchi a La Valletta». Conte : Malta non garantisce soccorsi : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Aquarius - a bordo della NAVE anche 11 bimbi e 7 donne incinte : La nave Aquarius , con a bordo 629 migranti , è una nave da ricerca e soccorso , SAR, della organizzazione non governativa internazionale italo-franco-tedesca SOS Méditerranée , MSF, , precedentemente ...

Braccio di ferro con Malta - Salvini chiude porti italiani a 600 migranti su NAVE Aquarius : Teleborsa, - Salvini al cospetto col problema sbarchi in rotta di collisione con Malta: niente porti italiani per i 600 migranti raccolti in mare dalla nave Aquarius che batte bandiera di Gibilterra. ...

Migranti - Salvini chiude i porti : «NAVE AQUARIUS attracchi a Malta». La Valletta : «Non ci compete» : Svolta del vicepremier Matteo Salvini sulla questione Migranti. «Da oggi anche l'Italia comincia a dire NO», dice il ministro dell'Interno che ha annunciato di essere...

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una NAVE con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta». La replica : «Non tocca a noi» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra - l'Aquarius - con 600 persone a bordo proveniente dal...