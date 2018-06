Nave Aquarius e lo stop di Salvini Quali sono le regole del mare

Aquarius - la preghiera mattutina dei migranti a bordo della Nave di Sos Méditerranée : “All I have to say - thank you God” : Mentre prosegue il braccio di ferro tra Italia e Malta, e in particolare tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il primo ministro maltese, Joseph Muscat, la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, è ferma in mezza al Mediterraneo, in attesa di capire in quale porto attraccare. Le persone a bordo, la mattina dell’11 giugno, hanno iniziato una preghiera, recitando le parole “All I have to say, thank you ...

Migranti - a bordo dell'Aquarius : "La Nave non si è spostata - abbiamo acqua e viveri solo per due giorni" : Dopo il rifiuto di Malta di far sbarcare i Migranti. Salvini non cede sulla chiusura dei porti ma ai cronisti che lo intercettano in strada dice: "Stiamo...

Migranti - Salvini a Malta : "Accolga la Nave Aquarius - porti italiani chiusi". La replica : "Non è nostra competenza" : Messaggio alle autorità maltesi: "Il porto più sicuro è il vostro". La risposta è negativa: "Il soccorso è stato coordinato da Roma". Il premier Conte:...

Cosa succede con la Nave Aquarius : Con 629 migranti a bordo, da sabato notte aspetta il permesso di poter sbarcare in Italia, il governo finora lo ha negato: le cose da sapere, messe in ordine The post Cosa succede con la nave Aquarius appeared first on Il Post.

Migranti : il sindaco di Taranto sfida Salvini e si dice pronto ad accogliere la Nave Aquarius : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, disposto ad accogliere la nave Aquarius per l'accoglienza dei Migranti. "Taranto - dice - è pronta ad abbracciare ogni vita in pericolo, senza se e senza ma. In questi casi bisogna distinguere il giudizio politico dalle questioni tecniche. Come è noto secondo queste ultime, dopo la riforma del sistema portuale del '94, i sindaci non hanno più alcuna competenza ...

Nave AQUARIUS/ La mossa anti-Ue di Salvini spacca M5s e il governo : Scoppia il caso della NAVE AQUARIUS. Creare un problema per risolvere un problema: l'intento di Salvini è chiaro, ma non è detto che l'azzardo abbia successo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI & MIGRANTI/ I veri numeri che inchiodano (tutti) i politici, int. a G.C. BlangiardoCAOS MIGRANTI/ Ecco la vera bomba che farà esplodere la Libia, int. a G. Micalessin

Salvini 'dirotta' la Nave Aquarius : "Sbarchino a Malta". La Valletta : "Non è di nostra competenza" : 20:30 - Nel dibattito si è inserito anche Luigi De Magistris che, parlando a nome della città di Napoli, si è detto pronto ad accogliere la nave Aquarius: "Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane".Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani,il porto di Napoli è pronto ad accoglierli.Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

Nave Aquarius - sindaci italiani aprono i porti e sfidano Salvini : I sindaci italiani si ribellano al ministro degli Interni Matteo Salvini e alla decisione di negare alla Nave Aquarius l'autorizzazione di approdare in Italia.Continua a leggere

Italia-Malta - scontro su Nave dei migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Migranti - scontro Italia-Malta su Nave Aquarius. Onu : soluzione rapida - : Braccio di ferro sull'imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: "Salvarle resti priorità". Msf: "Politica degli Stati non sia ...

Migranti - scontro Italia-Malta su Nave Aquarius. Onu : soluzione rapida : Migranti, scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu: soluzione rapida Braccio di ferro sull’imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: “Salvarle resti priorità”. Msf: “Politica degli Stati non sia sopra vite delle persone” Parole ...

Nave Aquarius - una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti : Sul portale Vessel Finder è possibile seguire la rotta dell'imbarcazione di SOS Méditerranée tra Malta e l'Italia

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla Nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Caso Nave Aquarius - Conte : “Inviati medici per soccorrere i migranti” : Il premier Conte durante il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio assicura: "E' stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius".Continua a leggere