Nava | Consob | | ' Tutelo il risparmio degli italiani | l' euro è una roccia solida'

Il presidente Consob Nava : "L'euro è una roccia solida. I mercati sono delicati - non bisogna perturbarli" : "I mercati sono una cosa essenziale per la nostra prosperità, ma sono una cosa delicata che bisogna evitare di perturbare". Lo ha affermato il presidente della Consob, Mario Nava, oggi durante la conferenza stampa."sono il presidente dell'autorità responsabile per il risparmio degli italiani, il risparmio degli italiani è espresso in euro e per me non c'è nessun dubbio che l'euro è 'rock solid'", cioè ...

Nava : "Politica rispetti l'indipendenza della Consob" : MILANO - Comincia con un chiaro messaggio alla politica il mandato di Mario Nava alla guida della Consob. Nel suo primo intervento programmatico , il presidente dell'autorità ha sottolineato che 'il ...

Milano : l'11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Si terrà a Milano, il prossimo 11 giugno, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Lo rende noto l'istituto, precisando che l’appuntamento per il Consob Day è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Per l'occasione il presidente Mario Nav

Vivendi-Elliott - guerra su Telecom Italia/ Nava (Consob) : vicenda Tim fondamentale per nostri mercati : Telecom Italia, Elliott e Vivendi in guerra per Tim. In vista dell'assemblea continuano le dichiarazioni delle due parti. Interviene anche Mario Nava, Presidente della Consob(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:41:00 GMT)