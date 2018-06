Napoli | ucciso per aver difeso una sconosciuta dai bulli  

Ucciso a Napoli dopo lite : un fermato : ANSA, - Napoli, 11 GIU - Un giovane, del quale non sono state fornite le generalità, è stato fermato in serata a Napoli dai carabinieri per la vicenda dell'uccisione di Agostino Di Fiore, 28 anni, ...

Napoli - giovane ucciso dopo una lite in discoteca : fermato l'assassino - ha 20 anni : Un 20enne residente al Pallonetto di Santa Lucia è stato fermato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Agostino Di Fiore, ucciso all'alba di oggi all'esterno di una discoteca di ...

Napoli - giovane ucciso dopo lite in discoteca : Omicidio questa mattina all'alba a Napoli. Un 28enne di Scampia è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto in via Coroglio. La vittima era incensurata e senza ...

Agguato a Coroglio - 28enne ucciso in auto/ Video ultime notizie - Napoli : lite in discoteca il movente? : Napoli, Agguato all'alba: 28enne ucciso in auto a Coroglio a colpi di pistola. Il giovane, di Scampia, era già noto a forze dell'ordine. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Napoli. Agostino Di Fiore ucciso in via Coroglio : Nuovo omicidio a Napoli. Agostino Di Fiore è stato ucciso all’alba in via Coroglio dopo una lite in discoteca. Il ragazzo

Napoli - 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba : freddato in auto : Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba: freddato in auto L’uomo stava rincasando dopo una serata passata della zona di Coroglio, tra Bagnoli e Posillipo, quando è stato affiancato dai killer Continua a leggere L'articolo Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba: freddato in auto proviene da NewsGo.

Napoli - 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba : Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba Continua a leggere L'articolo Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all’alba proviene da NewsGo.

Napoli - 28enne ucciso in un agguato : 10.06 agguato a Napoli intorno alle 5 di stamane. In Via Discesa Coroglio,un 28enne già noto alle forze dell'ordine e residente nel quartiere di Scampia, è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d'arma da fuoco. E' deceduto pochi istanti dopo. Indagano i Carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Napoli - agguato all'alba : 28enne ucciso in auto a Coroglio/ Ultime notizie : era già noto a forze dell'ordine : Napoli, agguato all'alba: 28enne ucciso in auto a Coroglio a colpi di pistola. Il giovane, di Scampia, era già noto a forze dell'ordine. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Napoli - 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco/ Ultime notizie - l’aggressione sotto casa : agguato camorristico? : Napoli, 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, Ultime notizie, aggressione sotto casa: agguato camorristico? Angelo Ranieri ha perso la vitta questa notte, dopo essere stato ucciso da ignoti(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:44:00 GMT)

Ucciso a colpi d'arma da fuoco a Napoli : ANSA, - Napoli, 5 GIU - E' deceduto nella notte un uomo ferito ieri sera a colpi d'arma da fuoco in via Tertulliano, al rione Traiano a Napoli. Angelo Ranieri, 38 anni, era in strada quando è stato ...

Napoli - colpi di pistola nella notte : ucciso 38enne al Rione Traiano : Un 38enne napoletano, Angelo Raineri, è stato ucciso nella notte a colpi d'arma da fuoco. Giunto in fin di vita all'ospedale San Paolo, è stato operato d'urgenza per...

Vigliante ucciso a Napoli : 'Da ora perlustrazioni in coppia' : 'Grazie alla sentenza del Tar di Salerno, le società di vigilanza dovranno continuare a garantire che, nei giri di perlustrazione, ci siano almeno due persone per garantire maggiore sicurezza ai ...

QUALIANO : 37ENNE SI BARRICA IN CASA DOPO AVER UCCISO LA MADRE/ Napoli - ha sparato in aria dalla casa : QUALIANO, 37ENNE uccide la MADRE e si BARRICA in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:45:00 GMT)