Napoli | Giuseppe non ce l' ha fatta | morto dopo tre settimane dallo schianto in auto

Napoli - a Palazzo Reale arriva la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il Gattopardo : Dall'8 giugno al 10 luglio nel Salone D'Ercole al Palazzo Reale di Napoli in arrivo la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa , autore de "Il Gattopardo ". Manoscritti, oggetti personali, fotografie e libri della sua biblioteca personale offrono una visione inedita dello scrittore siciliano che ci fa capire meglio la sua passione per la letteratura ed il suo capolavoro.Continua a leggere

Street photography : Giuseppe di Vaio racconta Napoli . La mostra : Tutto è cominciato cinque anni fa quando il fotografo e regista napoletano Giuseppe Di Vaio inizia a racconta re Napoli, la sua gente, i vicoli stretti coi panni stesi, i mercati rionali. Una città che non ha mai smesso di affascinare, con la sua atmosfera unica, la sua umanità, col suo passato e il suo presente fatto ancora oggi di tradizioni tramandate nel tempo. Un tempo che scorre, ma che lascia inalterate scene classiche come quella di un ...

La Corrida - diretta 11 maggio 2018 : Giuseppe - 86 anni da Napoli : [live_placement] La Corrida di Carlo Conti arriva questa sera, venerdì 11 maggio 2018, alla penultima puntata di questa prima stagione su Rai 1 e la seguiremo live su TvBlog dalle 21.25. Penultima se contiamo le inedite: Rai 1, infatti, ha aggiunto un settimo appuntamento in onda venerdì 25 maggio con un best of delle puntate precedenti.prosegui la letturaLa Corrida, diretta 11 maggio 2018: Giuseppe, 86 anni da Napoli pubblicato su ...