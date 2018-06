Napoli | giovane ucciso dopo una lite in discoteca | fermato l' assassino | ha 20 anni

Napoli - giovane ucciso dopo lite in discoteca : Omicidio questa mattina all'alba a Napoli. Un 28enne di Scampia è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto in via Coroglio. La vittima era incensurata e senza ...

Auto si incendia in pieno centro a Napoli - giovane vivo per miracolo : È vivo per miracolo Antonio: per lui doveva essere un normale pomeriggio fra lavoro e commissioni personali, ma si è quasi trasformato in tragedia. Era infatti alla guida della Lancia Y del suo amico ...

Agguato a Napoli - giovane crivellato di proiettili : è in fin di vita : Un giovane è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. L'uomo in condizioni gravi è stato accompagnato da un amico all'ospedale Loreto Mare intorno...

Milan - Donnarumma ferma il Napoli/ Video - incredibile parata su Milik e record : più giovane a 100 gare : Milan, Donnarumma ferma il Napoli: Video incredibile parata su Milik. E record: più giovane a 100 gare. Le ultime notizie sul portiere rossonero e i complimenti di Gattuso a fine partita(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Napoli - Giuntoli punta il giovane Marcus Browne : Il Napoli è impegnato in campionato in un'entusiasmante lotta con la Juventus per la conquista dello scudetto che all'ombra del Vesuvio manca ormai da 30 anni. Mentre i ragazzi di Sarri si concentrano esclusivamente sulle partite che restano da qui alla fine del torneo, il ds, Cristiano Giuntoli lavora alacremente per cercare i giusti rinforzi per la prossima stagione, ma con un occhio ben teso al futuro. In quest'ottica il dirigente partenopeo ...