Napoli | Ancelotti è carico | ' Mi aspetto di fare del mio meglio | come sempre'

Ancelotti su Napoli - Sarri e Mondiali : Considerando che hanno una fantastica qualità offensiva, hanno l'equilibrio giusto per essere i favoriti per la Coppa del Mondo'.

Napoli - Ancelotti ha fretta di iniziare : “conosco bene l’atmosfera - voglio ripartire dalle cose positive mostrate negli ultimi due anni” : Carlo Ancelotti ha parlato della nuova avventura sulla panchina del Napoli, sottolineando di non vedere l’ora di iniziare il proprio lavoro “Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l’atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E’ una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì“. Lo ha detto il ...

Mercato : Roma all'assalto - Napoli col totem Ancelotti : Primi bagliori di Mercato con Roma all'assalto, Inter tempista, Juve ringiovanita e Napoli col fuoriclasse Ancelotti in panchina. La Lazio pensa prima alle cessioni, il Milan e' bloccato dalla tegola ...

Calciomercato Napoli : suggestiva idea Cavani in uscita dal PSG - Ancelotti ci pensa : Calciomercato Napoli- La squadra partenopea è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta, visto che, negli ultimi due anni, dopo la partenza di Higuain, non ce l’ha mai avuto. Milik, infatti, non ha del tutto convinto, alla luce dei vari infortuni che hanno frenato il giovane polacco. suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ...

Zè Maria : 'Ancelotti grande allenatore. Il Napoli per vincere ha preso il tecnico giusto' : Zé Maria, tecnico del KF Tirana, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com e RMC Sport durante un evento. Queste le sue parole: Il suo obiettivo è quello di tornare in Italia? 'In passato ho fatto degli errori, ma oggi dico che sto bene in Albania. Sono stato anche in Kenya, ora ...

Calciomercato Napoli - il compleanno è di Ancelotti ma si diventa grandi in due : Oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti. Ed oltre ad unirci agli auguri del presidente De Laurentiis, non credo che siamo gli unici ad aspettarci un regalo. Non tanto per lui, quanto per il Napoli. È ...

Cristiano Ronaldo vuole andare a giocare con il Napoli di Ancelotti : Record ha titolato “Ronaldo vai sair do Real”. CR7 vuole cambiare aria e andare via dal club di Florentino Perez. Cristiano

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la richiesta di Ancelotti : può essere Milinkovic-Savic il regalo scudetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in vista della prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire una squadra da scudetto, l’intenzione è accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Secondo le indiscrezioni riportate da CalcioWeb il sogno dell’allenatore ex Bayern Monaco è uno: Milinkovic-Savic. Il colpo non è impossibile come poteva sembrare solo fino a qualche settimana fa, ...

Napoli - è l'ultimo Marek? La Cina lo tenta - Ancelotti lo frena : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio City, rilancio per Jorginho Le 5 cose che non sai su Verdi

Calciomercato Napoli - l’innesto per Carlo Ancelotti arriva dal Real Madrid : Calciomercato Napoli – Il Napoli lavora per regalare una squadra all’altezza al tecnico Carlo Ancelotti ed in grado di lottare per tutti gli obiettivi. Gli azzurri risultano una delle società più attive sul fronte mercato, mossa a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ soluzione giovane per quanto riguarda il vice-Hysaj, si tratta di Achraf Hakimi, marocchino classe ’98 del Real ...

Calciomercato Napoli - Verdi : “ho già parlato con Ancelotti” : “Ho parlato con Insigne, lo conosco da tempo. Sono felice sia stato lui il capitano. Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna, che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi”. Così Simone Verdi, ai microfoni della Rai, dopo il pari fra Italia e Olanda, a Torino. L’attaccante ha di fatto confermato il proprio passaggio ai ...

Calciomercato Napoli - la bomba : “ecco la super richiesta di Ancelotti” : Calciomercato Napoli – Il Napoli sempre più attivo sul mercato con l’intenzione di essere grande protagonista nella prossima stagione e regalare una squadra ancora più competitiva a Carlo Ancelotti ed in grado di lottare per scudetto e Champions League. Spunta una nuova pista, quella che porta a Pastore, secondo le indiscrezioni di Espn, l’ex Palermo sarebbe ormai ai ferri corti con il Psg e sarebbe pronto a cambiare aria. ...