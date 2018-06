: Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all'alba #napoli - MediasetTgcom24 : Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all'alba #napoli - T7TorreSette : Napoli - Omicidio all'alba, 28enne ammazzato in auto - News24_it : COROGLIO, AGGUATO ALL'ALBA: 28ENNE UCCISO A COLPI DI PISTOLA/ Ultime notizie Napoli: omicidio di camorra? -

intorno alle 5 di stamane. In Via Discesa Coroglio,ungià noto alle forze dell'ordine e residente nel quartiere di Scampia, è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d'arma da fuoco. E' deceduto pochi istanti dopo. Indagano i Carabinieri della compagnia di Bagnoli.(Di lunedì 11 giugno 2018)