Nainggolan all' Inter Manca ancora l' accordo con la Roma? Nela | Ideale per

Nainggolan ALL'INTER / Accordo con la Roma : sarà nerazzurro con un anno di ritardo... - Ultime notizie - : Radja NAINGGOLAN si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: alla Roma andrebbero 29 milioni di euro e il cartellino di Zaniolo.

Inter - colpo Nainggolan : alla Roma andranno 35 milioni : MILANO - La Cina può attendere: c'è l' Inter nel futuro di Radja Nainggolan . Sarà il Ninja il regalone che Suning riserverà a Luciano Spalletti per aver riportato il club nerazzurro in Champions . ...

Inter - offerta alla Roma per Nainggolan : cifre - contropartite ed un intoppo non da poco : Inter e Roma al lavoro per una delle trattative che potrebbero animare l’estate di calciomercato in Serie A All’Inter piace Nainggolan, questo è noto ormai da anni. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina nerazzurra, l’Interesse è cresciuto ulteriormente, portando ad un serrato assalto durante questa finestra di calciomercato. Interisti e giallorossi al momento sono però distanti. Si parla di un’offerta da 25 ...

Inter - offerta per Nainggolan. Stallo Rafinha - assalto a Chiesa : Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni

Inter-Nainggolan - la Roma apre alla cessione : Inter-Nainggolan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Radja Nainggolan avrebbe confessato a degli amici la volontà della Roma di cederlo per far cassa. Potenziale cessione all’Inter, dove il Ninja incontrerebbe di nuovo Luciano Spalletti. APERTURA ALL’ADDIO La Roma, dopo l’acquisto di Cristante, e la potenziale conferma di Pellegrini, sarebbe pronta a dire ...

Nainggolan si è promesso a Spalletti - scatto Inter : offerta una contropartita : Oggi il Corriere dello Sport svela due dettagli importanti: il belga si sarebbe già promesso a Luciano Spalletti , e per questo avrebbe detto no alla Cina, e la Roma avrebbe accettato di inserire una ...

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tenterà fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. Nainggolan non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...

'Radja - sono Luciano' : Spalletti chiama Nainggolan : ROMA - Squilla il telefono. 'Ciao, sono io...' . Radja Nainggolan non ha dovuto improvvisare un 'buonasera, dottore', perché dall'altra parte non c'erano né Claudia Mori né una delle tante fan che, ...