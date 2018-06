NAINGGOLAN ALL' INTER Accordo con la Roma | l' agente di Zaniolo | piace ai giallorossi

NAINGGOLAN all'Inter/ Accordo con la Roma : Cristante sancisce la partenza del Ninja (Ultime notizie) : Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro per 29 milioni più Zaniolo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:26:00 GMT)

Inter - colpo NAINGGOLAN : alla Roma andranno 35 milioni : MILANO - La Cina può attendere: c'è l' Inter nel futuro di Radja Nainggolan . Sarà il Ninja il regalone che Suning riserverà a Luciano Spalletti per aver riportato il club nerazzurro in Champions . ...

Inter - offerta alla Roma per NAINGGOLAN : cifre - contropartite ed un intoppo non da poco : Inter e Roma al lavoro per una delle trattative che potrebbero animare l’estate di calciomercato in Serie A All’Inter piace Nainggolan, questo è noto ormai da anni. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina nerazzurra, l’Interesse è cresciuto ulteriormente, portando ad un serrato assalto durante questa finestra di calciomercato. Interisti e giallorossi al momento sono però distanti. Si parla di un’offerta da 25 ...

Inter - offerta per NAINGGOLAN. Stallo Rafinha - assalto a Chiesa : Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni

Inter-NAINGGOLAN - la Roma apre alla cessione : Inter-Nainggolan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Radja Nainggolan avrebbe confessato a degli amici la volontà della Roma di cederlo per far cassa. Potenziale cessione all’Inter, dove il Ninja incontrerebbe di nuovo Luciano Spalletti. APERTURA ALL’ADDIO La Roma, dopo l’acquisto di Cristante, e la potenziale conferma di Pellegrini, sarebbe pronta a dire ...

NAINGGOLAN si è promesso a Spalletti - scatto Inter : offerta una contropartita : Oggi il Corriere dello Sport svela due dettagli importanti: il belga si sarebbe già promesso a Luciano Spalletti , e per questo avrebbe detto no alla Cina, e la Roma avrebbe accettato di inserire una ...

Inter : Spalletti chiama NAINGGOLAN - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tenterà fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. NAINGGOLAN non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...

'Radja - sono Luciano' : Spalletti chiama NAINGGOLAN : ROMA - Squilla il telefono. 'Ciao, sono io...' . Radja Nainggolan non ha dovuto improvvisare un 'buonasera, dottore', perché dall'altra parte non c'erano né Claudia Mori né una delle tante fan che, ...

NAINGGOLAN e Malcom priorità per l'Inter : come cambierebbe l'undici di Spalletti - rumors : l'Inter ha cominciato a muoversi in vista della sessione estiva di Calciomercato cercando di re le indicazioni date dal tecnico, Luciano Spalletti, nell'ultimo summit avuto con la dirigenza, in cui sono state sottolineate quelle che sono le priorita' per rinforzare la squadra in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ora i nerazzurri si concentreranno sulle operazioni in uscita per chiudere il bilancio in ...

Inter - Chiesa-NAINGGOLAN-Dembélé : ecco i nomi fatti da Spalletti : L'Inter vuole essere la grande protagonista della stagione 2018-2019 e dopo gli arrivi di Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij, a parametro zero da Juventus e Lazio, e dopo l'investimento fatto sul prospetto argentino Lautaro Martinez, Piero Ausilio sta lavorando sotto traccia per regalare altri colpi di mercato a Luciano Spalletti. Le piste che portano a Rafinha e Cancelo sono ancora vive ma la società di Corso Vittorio Emanuele dovrà aspettare il ...