Nadal senza filtri in conferenza stampa | “Wimbledon? Non sono sicuro di andarci

: Anatomia di un fenomeno, Rafa #Nadal! ?????? 11 titoli vinti su 14 tornei 11 finali vinte su 11 86 vittorie su 88 par… - Eurosport_IT : Anatomia di un fenomeno, Rafa #Nadal! ?????? 11 titoli vinti su 14 tornei 11 finali vinte su 11 86 vittorie su 88 par… - RaiNews : Tennis, finale 'quasi' senza storia al Roland Garros. Thiem ko 3 set a 0. Per Rafael Nadal undicesimo trionfo a Par… - RadioSportiva : ALTRI SPORT: RE... RAFA: Rafa Nadal scrive la storia del Roland Garros che conquista per l'undicesima volta. Il ten… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Rafanon si è nascosto insvelando un suo possibile forfait da Wimbledon. Il maiorchino ha poi risposto per le rime alle ‘solite domande’ sul record Slam di Federer Nella giornata di ieri, Rafasi è laureato campione del Roland Garros per l’11ª volta nella sua strepitosa carriera. Ennesima conclusione coi fiocchi di una stagione su terra rivelatasi pazzesca, anche a 32 anni. Il maiorchino adesso si prenderà un po’ di riposo, per poi pensare alla stagione su erba. A tal proposito, lua partecipazione a Wimbledon non sembra poi così scontata. Dipenderà dalle risposte del fisico. A svelarlo è stato lo stessoinche, successivamente, ha anche risposto alla domanda ricorrente sul record Slam di Roger Federer: “per me è difficile pensarci ora. Ho avuto una stagione sul rosso lunga e difficile a livello mentale, ...