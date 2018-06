Muore a 15 anni all' accensione dei fuochi del sacro Cuore

Cade dalla bici mentre passeggia - Muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Dramma nella notte dei fuochi del Sacro Cuore : ragazzo di 15 anni precipita e Muore : Un ragazzo altoatesino ha perso la vita durante la notte dei tradizionali fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Di notte, durante la discesa a valle, con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone.Continua a leggere

Tragico schianto - Giuseppe Muore a 21 anni dopo settimane di agonia : Non c'è stato nulla da fare, dopo due settimane in cui ha lottato tra la vita e la morte è deceduto ieri in ospedale Giuseppe Amato, il 21enne di San Pietro al Tanagro...

Viene colpito dalla mola a disco mentre ripara il soffitto : Muore dissanguato a 46 anni : Un uomo di 46 anni è morto dissanguato oggi dopo essere rimasto colpito alla gola da una mola a disco che stava usando per praticare un foro nel soffito di un'abitazione, a Zimelle , Verona, . La ...

Ha un attacco di asma mentre torna dal funerale della madre : Syria Muore a 11 anni : Tragedia a Londra: Syria Coutain-Harebin, di 11 anni, è morta dopo essere stata colta da un attacco di asma mentre tornava dal funerale della mamma Mary, deceduta imporvvisamente sei settimane prima. "Forse sua madre aveva bisogno della sua bambina, e la bimba aveva bisogno della mamma", ha commentato un amico di famiglia.Continua a leggere

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo Muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Lucia Muore a 19 anni per una malattia genetica : 'Tra qualche giorno avrebbe dovuto fare la maturità' : di Alessia Strinati Stroncata dalla malattia genetica contro la quale combatteva da tutta la vita a soli 19 anni . Lucia Bagnarelli , si è spenta nell'ospedale di Metelica, in provincia di Macerata , ...

Soffocata da un boccone - mamma perde il figlio in grembo e Muore a 28 anni : La terribile tragedia di una famiglia residente in Trentino. Una semplice cena in casa si è trasformata in un incubo che si è portato via mamma e piccolo che aveva in grembo. I medici avevano tentato di far nascere prematuramente il bimbo alla 28esima settimana ma non c'è stato nulla da fare. Dopo 24 ore anche la donna è deceduta.Continua a leggere

Tragico schianto in moto - Andrea Muore a 22 anni dopo violento impatto contro un tir : Il dramma lungo la strada provinciale Fossano-Cuneo dove il ragazzo piemontese era a bordo della sua moto. Fatale il violentissimo impatto contro un camion che stava svoltando per entrare in un'azienda agricola del posto. Il 22enne non avrebbe fatto in tempo a frenare schiantandosi contro la parte posteriore del camion.Continua a leggere

Frontale tra due auto : il cuoco Alessandro incastrato tra le lamiere - Muore a 37 anni : L'incidente sulla strada della Principessa a Piombino, in Toscana; una delle due vetture è finita fuori strada. Ferito anche l'altro conducente. Secondo una prima ricostruzione sembra che sia stata la macchina della vittima a invadere la corsia di marcia opposta.Continua a leggere

Muore David Douglas Duncan - leggendario fotoreporter di guerra amico di Picasso : aveva 102 anni : Il fotografo statunitense David Douglas Duncan, leggendario fotoreporter di guerra, amico di Robert Capa che lo mise in contatto con Pablo Picasso, a cui scattò migliaia di ritratti privati, è morto ...