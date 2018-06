MSC Crociere Seaview inaugurazione | sfilata di vip a Genova | ecco la nuova nave

Vago - MSC Crociere - : 'Genova città magnifica - vogliamo essere suoi ambasciatori' : Se pensiamo che del milione e 200 mila crocieristi previsti l'anno prossimo, quelli portati da Msc saranno il 90% , possiamo capire l'importanza del settore nell'economia cittadina. Senza parlare del ...

MSC Crociere : tutto pronto a Genova per il varo Seaview : tutto pronto a Genova per il varo di Msc Seaview, la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia (capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d’equipaggio). Il battesimo in una serata di gala presente la madrina Sophia Loren, Michelle Hunziker, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Matteo Bocelli (figlio di Andrea). Con l’armatore Gianluigi Aponte e i vertici della Compagnia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ...

Che Poesia al terminal crociere : il gigante di MSC per la prima volta a Ravenna : Ha fatto scalo oggi, 29 aprile, al terminal crociere di Porto Corsini la nave Poesia della flotta Msc. È stata la prima volta che il gigante da 3.500 passeggeri e mille membri di equipaggio ha toccato ...

Crociere - a Palermo arriva MSC Divina : 27 tappe in città nella stagione estiva : Dopo Msc Meraviglia sbarca a Palermo Msc Divina. La nave da crociera, lunga 333 metri e in grado di ospitare fino a 4345 passeggeri, è arrivata per la prima volta nel porto palermitano lunedì 2 aprile e oggi è stata accolta da autorità e istituzioni locali dando così il via ufficiale alle 27 tappe che vedranno la Divina attraccare al porto ogni lunedì fino al 1 ottobre. La nave partirà da Palermo ogni lunedì per 27 Crociere settimanali nel ...

Crociere : a Palermo arriva MSC Divina - 27 tappe in città nella stagione estiva (2) : (AdnKronos) - Una scelta che deriva dal particolare apprezzamento dei crocieristi nei confronti della tappa di Palermo che, grazie a una particolare ricchezza di luoghi da visitare, riesce ad accontentare ogni esigenza. MSC Divina è lunga 333 metri, larga 38 metri e ha una stazza di 140mila tonnella